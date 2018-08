Nová platební metoda v kryptoměně Bitcoin

Společnost Pražská plynárenská se od června zařadila mezi společnosti, které se nebojí využívat nové technologie a svým zákazníkům používajícím zákaznický portál umožnila platit zálohy i faktury v kryptoměně Bitcoin.

"Nebyli jsme sice na českém trhu první společností, která umožnila přijímat platby v Bitcoinech, ale jsme první korporací v Čechách, která se rozhodla aplikovat moderní technologie plateb a díky tomu jsme si vysloužili uznání v bitcoinové komunitě", uvedl Pavel Janeček předseda představenstva Pražské plynárenské.

Bitcoin umožnuje provádět platby bez centralizované autority (bankovní instituce) komukoliv na světě. Není potřeba si otevírat žádný účet, tak jak to funguje u bankovních institucí, ale stačí mít staženou bitcoinovou peněženku. Platby jsou realizovány pouze přes tyto kryptografické peněženky, které obsahují jedinečný digitální podpis odesílatele a příjemce dané kryptoměny. Běžný uživatel kryptoměn může Bitcoin nakoupit na burze, v kryptosměnárně nebo v bitcoinmatu.

Pražská plynárenská inkasované platby v Bitcoinech převádí do českých korun přes rozhraní platební brány, ve které náš zákazník zaplatí zvolenou platbu ze svojí bitcoinové peněženky. Společnost tedy inkasuje veškeré platby v domácí měně, neboť současná legislativa se staví ke kryptoměnám jako k zásobám bez ohledu na to, za jakým účelem jsou drženy. Účetní a daňové aspekty pro korporace jsou tak v procesu nalezení optimálního zobrazení digitální měny v účetnictví.

Platbu v Bitcoinech umožňuje Pražská plynárenská svým zákazníkům nejen za odběr energií, ale i za využití nabídky koupě fotovoltaické elektrárny. Při rozhodnutí pořídit si fotovoltaickou elektrárnu nabízí společnost prostřednictvím svého partnera komplexní řešení "na klíč", které usnadní veškeré náležitosti s tím spojené.

Příští rok uplyne 10 let od založení kryptoměny Bitcoin, která byla vytvořena osobou či osobami vystupujícími pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. Za tuto dobu si kryptoměna prošla turbulentním vývojem, oslavováním i zatracováním. Stále si však udržuje svoje první a nejsilnější postavení na trhu kryptoměn. Bitcoin, ale i další kryptoměny se postupně stávají zajímavé i pro investory a finanční instituce, kteří si začínají uvědomovat, že nemít určitou minimální část svého kapitálu v kryptoměně, by je mohlo v budoucnu limitovat. Přestože jsou okolo kryptoměn diskuze o jejich budoucnosti, je to oblast, která se dynamicky rozvíjí a můžeme ji přirovnat k internetu či bezkontaktním platbám, o kterých si lidé v době jejich vzniku také mysleli, že se nikdy nestanou běžnou součástí našich životů a věřme, že za pár let se budeme takto dívat i na Bitcoin.

Začít s Bitcoiny není vůbec složité. Stačí si stáhnout bitcoinovou peněženku, nakoupit Bitcoiny např. v bitcoinmatu a začít s nimi platit v e-shopech, kavárnách nebo za energie.