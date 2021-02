Nová kariéra? Chce si to jen věřit

Svoboda, zajímavý výdělek a práce s lidmi – to je kariéra ve finančním poradenství. Jak s ní začít?

Současná doba přináší řadu změn, na něž jsme ještě před rokem ani nepomysleli. Nejedna firma "zatahuje rolety", mnozí lidé hledají, kde by mohli restartovat svou profesní kariéru. Nejde však jen o peníze - nová práce by nás měla také naplňovat a bavit. A takovou může být i kariéra finančního poradce. Jak v tomto oboru začít, co potřebujete, jaké jsou výdělky - i o tom jsme se bavili s Romanem Jonášem, regionálním ředitelem Fincentrum & Swiss Life Select, který se za třináct let u této společnosti vypracoval mezi renomované poradce.

Lidi mají někdy obavy nastartovat kariéru ve finančním poradenství, protože nemají finanční vzdělání. Jak to bylo u vás?

Začínal jsem budoucí kariéru finančního poradce možná netypicky - u Policie ČR. Ale co vím od kolegů, tak řada z nich začínala také ve zcela jiném oboru, než jsou finance. Po pár letech jsem zkusil práci v pojišťovnictví, ale lákalo mě finanční poradenství. I když jsem vůbec nevěděl, co tato profese obnáší, rozhodl jsem se, že se touto cestou vydám. A nezastírám, že motivací byla možnost vysokého výdělku, kterou tato profese nabízí. Chtěl jsem svým rodičům i sám sobě dokázat, že můžu žít jinak než lidé kolem mě, kteří neudělali nic pro to, aby změnili svůj život k lepšímu. Já měl naprosto jednoznačnou představu o tom, čeho chci v životě dosáhnout. A tento obor a práce ve Fincentru mi to umožnila a splnila mi sny a přání.

Proč jste se rozhodl právě pro Fincentrum?

Fincentrum & Swiss Life poskytuje svým lidem prestižní značku, kvalitní zázemí a servis pro práci finančního poradce. Máme podporu různých oddělení, jako jsou právní, marketing a komunikace, vzdělávání, produktové a analytické oddělení, spolupracujeme s týmem realitních makléřů Fincentrum Reality. Fincentrum finančním poradcům nabízí širokou, produktově nezávislou nabídku a řadu nástrojů pro klienty - jako je portál pro finanční plánování FiLiP či analytický portál pro poradce iFin. A v neposlední řadě nadstandardní příjmy pro toho, kdo skutečně chce pracovat, kariérní růst bez ohledu na vzdělání, předchozí pracovní pozice, pohlaví a věk.

Změna kariéry je zásadní životní krok. Někdy je spojená s obavou, zda člověk uspěje. Dostane u vás nováček pomocnou ruku, nebo ho hodíte do vody… a plav?

Díky nastavení způsobu odměňování ve Fincentru má každý zájem na tom, aby se vám dařilo, a dostáváte tak podporu, kterou v klasickém zaměstnání nedostanete. Nezáleží na věku, na pohlaví, na oboru vzdělání nebo na předchozí praxi. Každý může uspět. Vše je jen o vlastní chuti něco změnit. Já sám se nováčkům věnuji v rámci vzdělávacích programů. Snažím se jim předávat praktické know-how, které jim má pomoci co nejlépe zvládnout začátky v této branži.

A na závěr: můžete udělat takovou pozvánku do vašeho oboru - říct, o čem to vlastně je, pro ty, kteří o nové kariéře ve finančním poradenství uvažují?

Představím to na příkladu navigace. Představte si, že já jako finanční poradce jsem navigace. A mapa, kterou máte před sebou, je mapa vašeho života. Vy mi řeknete, kam se chcete dostat na této mapě, která místa při této cestě chcete navštívit. A zda chcete zvolit rychlou trasu, to znamená - chcete jet po dálnici rychle a komfortně, ale s větší spotřebou paliva a s dálničními poplatky. Nebo zda chcete jet ekonomicky pomalejší trasou a třeba i po okresní silnici. Na základě těchto informací je pak mým úkolem dovést vás v první řadě bezpečně do finálního cíle a během cesty vám správně naplánovat odpočinek, tankování paliva, přestávky na jídlo, a pokud možno vyhnout se uzavírkám, výmolům a včas vás upozornit na krizové situace na vaší cestě životem. To je moje práce. Pokud vám dává tato moje práce smysl, pojďme se podívat společně právě na tu vaši mapu života. Třeba je na ní profesní křižovatka, která vás přivede mezi finanční poradce, a mým úkolem pak bude pomoci vám nastartovat kariéru.

