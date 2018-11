Nikon D5600 očima fotografa

Digitální zrcadlovka Nikon D5600 je řazena do kategorie fotoaparátů pro náročnější amatéry.

Oproti předchozímu modelu, D5500, se design téměř nezměnil, přibylo jen několik maličkostí: funkce Snap Bridge, vylepšená funkce dotykového displeje pro volbu AF bodu a nová funkce časosběrné snímání.

Co mě zaujalo

Nejvíc mě zaujala právě funkce Snap Bridge, která se ukázala velmi příjemnou a snadno ovladatelnou. Nikon uvádí následující: "Funkce Nikon Snap Bridge využívá nízkoenergetickou technologii Bluetooth® low energy (BLE), která udržuje trvalé spojení s nízkým příkonem mezi fotoaparátem a chytrým telefonem nebo tabletem. Uživatelé fotoaparátu mohou automaticky synchronizovat své snímky během fotografování bez ohledu na to, kde se právě nacházejí. Stačí jen uchopit chytré zařízení spárované s fotoaparátem a snímky jsou zde, připravené na sdílení: bez starostí, bez čekání." Skutečně to tak funguje, je to nádherně jednoduché a intuitivní. Spárování proběhlo naprosto hladce a o víc jsem se nemusel starat. Jen v aplikaci v mobilu nastavit, jestli chci stahovat fotky v originálním rozlišení, nebo jen cca dvoumegapixelové "náhledy". Pak už jsem jen fotil a o nic dalšího jsem se nestaral, fotky se automaticky stahovaly do mobilu. Když jsem telefon neměl u sebe, snímky se opět automaticky stáhly hned, jak byl telefon v dosahu.

Přes aplikaci Snap Bridge ale můžete Nikon D5600 také dálkově ovládat, přesněji řečeno máte k dispozici dálkovou spoušť se živým náhledem na displeji telefonu (s možností ostření na místo, které dotykem na displeji telefonu označíte). To rozhodně potěší. Je ale třeba poznamenat, že v režimu dálkového ovládání je přístroj k telefonu připojen pomocí WiFi, nikoliv pomocí Bluetooth.

Obrazová kvalita

Za kvalitu fotek je zodpovědný především snímač, ale samozřejmě i obrazový procesor. Snímač má rozlišení 24 Mpx a tak jako u předchůdce nemá low-pass filtr. To znamená, že ostrost snímků je při použití vhodných objektivů a s vypnutou redukcí šumu opravdu velice dobrá. Ovšem zapnutá redukce šumu (hlavně při vyšších citlivostech) se na kvalitě kresby bohužel dost podepisuje.

Při nízkých citlivostech je kvalita fotek vynikající, těžko něco vytknout. Hodně se mi líbil dynamický rozsah, který podporuje i funkce Active D-lighting. Dokonce máte k dispozici i režim HDR, takže zachycení scén se skutečně velkým rozsahem jasů, je úplně bez problémů.

Funkční výbava

Výbava nejrůznějšími funkcemi je bohatá, jak se u této kategorie fotoaparátů dá očekávat. Kreativní amatérský fotograf využije kromě scénických režimů i nejrůznější fotografické efekty, které je ale možno aplikovat i na videosekvence. To je vynikající, protože úpravy videa v počítači nejsou zase tak jednoduché.

Funkce D-Movie zaznamenává Full HD videosekvence s frekvencí 60, 50, 30, 25, 24 snímků za sekundu. Maximální doba záznamu je obvyklých cca 30 minut. Výhodou oproti konkurentům je vestavěný stereo mikrofon a samozřejmě i možnost připojení externího mikrofonu.

Celou recenzi najdete na megapixel.cz.