Netradiční způsoby, jak zachytit vzpomínky z dovolené

Na začátku roku nic nenasvědčovalo tomu, že léto strávíme jinak než mezi čtyřmi zdmi svých domovů. Situace ohledně pandemie koronaviru se naštěstí vrací k normálu a tradiční dovolenkové destinace opět otevírají brány turistům.

Nezbývá, než si sbalit to nejnutnější a vyrazit vstříc novým zážitkům, ke kterým se budeme po čase nostalgicky vracet prostřednictvím fotek. Ale co když si letos chcete přivézt mnohem lepší snímky než nudné momentky bez špetky skutečné atmosféry daného místa? Přečtěte si, jak fotit, aby obrázky budily emoce a nezapadly v albu mezi ostatními!

Stejné situace z jiného úhlu

Fotografie vždy vypráví příběh z pohledu jejího autora. V praxi to znamená, že jedna věc může vypadat tisíckrát jinak. Přesto má většina nadšenců téměř na chlup stejný styl. A možná je to i váš případ - vezmete do ruky foťák nebo mobil, nařídíte ostatním, aby se usmáli do objektivu, a stisknete spoušť. Výsledek vždy vypadá jako přes kopírák, liší se jen prostředím. Teoreticky byste mohli figuranty vystřihnout ve Photoshopu a dosazovat je do různých scén… Ke zrodu unikátního snímku přitom paradoxně stačí tak málo.

Prvním krokem k velké změně je prostá změna úhlu. Pokuste se svou tvorbu oživit tím, že přestanete fotit všechny snímky stejným způsobem - mírná změna polohy fotoaparátu udělá hotové divy. Vyzkoušejte například záběr zespodu, který dodá objektu na velikosti a vznešenosti. Focením z výšky zase dosáhnete zdůraznění pozice prvku v celkové kompozici.

Z ptačí perspektivy vypadá svět ještě lépe

Možností je víc než dost a rozhodně se vyplatí se změnou pohledu experimentovat. Kapitola sama pro sebe je použití dronu. Díky němu zachytíte scenérie z ptačí perspektivy, o čemž si můžete v případě klasického foťáku nechat jen zdát. Záběr na široké okolí působí vskutku impozantně - posouvá běžné dovolenkové focení na úplně jinou úroveň.

Pokud však zatoužíte po jedinečných leteckých snímcích, důkladně si promyslete výběr dronu. Focení s levným dronem je srovnatelné s martýriem, které zažívají majitelé low-endových telefonů. Alespoň trochu použitelnou techniku najdete v kategorii strojů s cenovkou od tří do deseti tisíc korun. Skutečná hitparáda začíná s drony vyšší třídy v cenové relaci v desítkách tisíc.

Přirozeně ne každý může či chce do nákupu dronu investovat částku, za kterou by si rodina zaletěla na další dovolenou. Ale nabízí se i jiné řešení - "polo profi" drony s kamerou si můžete také zapůjčit. Na DronPro.cz vás půjčovné vyjde na zlomek pořizovací ceny špičkového stroje, a navíc k němu dostanete instruktáž zdarma.

Krásu hledejte v detailech

A teď z jiného soudku. Zatímco s dronem pokryjete jako nic plochu tisíců kilometrů čtverečních a dostanete se do míst, která jsou vzdálená a lidské noze nepřístupná, naopak přijdete o velmi zajímavé detaily. Proto - až zachytíte krásy krajinného celku - nezapomeňte ani na několik detailních snímků. Exotické rostliny, zvířata, zajímavé architektonické prvky - tyto a mnohé další cíle rovněž perfektně vypovídají o náladě daného momentu a zapadnou do fotoalba jako kamínek do mozaiky.

Pohrajte si s hloubkou ostrosti

Poslední tip souvisí s nastavením fotoaparátu. Takzvaná "hloubka ostrosti" neboli focení s rozostřeným (rozmazaným) pozadím je oblíbenou disciplínou a pravdou je, že když fotograf umí, snímek stojí za to, protože na něm krásně vynikne focený objekt.

Jak ale rozostřeného pozadí dosáhnete? Použijte nízké clonové číslo, větší ohniskovou vzdálenost nebo krátkou ostřicí vzdálenost (foťte co nejvíce z blízka).

Co dodat závěrem? Snad jen to, abyste si dovolenkové focení užívali s úsměvem na rtech a nemazali nepovedené a kompozičně špatné snímky. Až se k nim vrátíte, třeba se nad nimi zasmějete a připomenou vám onu chvíli věrněji, než precizně nastylované scény.