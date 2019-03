Nestačíte s dechem? Pozor na nemoci plic

Zadýchávání často připisujeme špatné fyzické kondici. Co když je ale vše jinak? Spěch, málo odpočinku, nezdravé stravování a přemíra stresu jsou prostředím pro rozvoj civilizačních chorob. Kromě vysokého krevního tlaku či cholesterolu by se do naší pozornosti měly dostat také plicní choroby. Proč?

Prvním příznakem plicních chorob bývá právě zadýchávání. A to je hlavní důvod, proč nemoc zpočátku ani neodhalíme. Přičítáme ho naší malé fyzické kondici, nadváze nebo kouření. Pokud se ale k zadýchávání začnou přidávat další příznaky (například kašel), může jít o závažné onemocnění, kvůli kterému se nakonec nedokážeme ani obléknout. Na vině bývají závažné plicní choroby. Výskyt plicních chorob se zvyšuje Patrně nejčastěji jsou naše potíže s dechem spojené s astmatem. To se nejčastěji projevuje kašlem, dušností (především v noci a časně nad ránem) a svíravým pocitem na hrudi. A ačkoli je astma nevyléčitelné, správnou léčbou lze jeho příznaky minimalizovat a někdy dokonce vymizí úplně. Jedním z nejzávažnějších plicních onemocnění je však chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), která se stala u nás i ve světě čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí. V České republice v posledním roce zemřelo v důsledku CHOPN více než 3 500 osob, což je o celých 70 % více, než tomu bylo v posledních 10 letech. Měření plicního věku v Alphega lékárnách vám může pomoci odhalit rizika plicních onemocnění. | Foto: komerční článek Zjistěte, kolik let je vašim plicím Důležitost prevence není nutné vysvětlovat. Zvláště bychom se jí měli věnovat právě v případech nemocí, které bezprostředně ohrožují náš život. Nechte si tedy ve vybraných Alphega lékárnách změřit plicní věk, který se nemusí shodovat s vaším věkem biologickým, a zjistěte, zda je vaše případné zadýchávání způsobeno pouze nedostatečnou fyzickou kondicí, či se za ním může skrývat nějaké onemocnění. Seznam Alphega lékáren, ve kterých měření probíhá, naleznete zde. Měření plicního věku je screeningovou metodou. Nestanovuje diagnózu a nenahrazuje lékařské vyšetření.