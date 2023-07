Neobjevený egyptský Karibik skrývá bělostné pláže i čisté moře

Tyrkysově modré, čisté moře, bílý písek, dechberoucí pláže a perfektní klid. Za takovým zážitkem přitom vůbec není třeba létat do dalekého Karibiku. Necelé tři a půl hodiny letu z Prahy se nachází Marsa Matrouh, kterému se přezdívá Karibik Egypta.

Při cestě do Egypta většina turistů zamíří k Rudému moři, kde se nachází nejznámější egyptská letoviska, jako je Marsa Alam nebo Hurghada. Trochu upozaděné pak zůstává moře Středozemní, které omývá severní pobřeží Egypta. Přitom jde o turisticky dosud málo objevenou perlu, která skrývá ty pravé dovolenkové poklady.

"Marsa Matrouh je naprosto jedinečnou egyptskou destinací s nádhernými plážemi s jemným bílým pískem a neuvěřitelně azurovou barvou moře, kde si budete připadat jako v Karibiku. Ostatně Marsa Matrouh se přezdívá egyptský Karibik," říká obchodní ředitelka cestovní kanceláře Blue Style Lenka Pátek.

Zkušení cestovatelé mnohdy přirovnávají zdejší bělostné pláže také k těm, které se rozprostírají v Řecku či na Kypru. Právě tyto destinace se rozkládají pouhých několik set kilometrů odsud. Marsa Matrouh má oproti nim výhodu, že leží blíže k rovníku, tudíž v těchto končinách převládá ještě lepší počasí a také mořská voda je o pár stupňů teplejší. V horkém létě místní voda osvěží více než prohřáté Rudé moře.

Nadstandardně krásné moře

Milovníci šnorchlování nejspíš zůstanou i nadále věrní Hurghadě, Marsa Alam nebo Sharm El Sheihku. Omývá je totiž právě Rudé moře, které je nesmírně bohaté na podmořský život. V severním Egyptě sice podmořský svět tak pestrý není, i tak je tu šnorchlování skvělý zážitek. Středozemní moře je také mnohem bezpečnější pro náruživé plavce, navíc je v těchto končinách nadstandardně krásné. Právě tady lze zažít tak trochu jiný Egypt, protože tato destinace na severu země dosud byla určená jen Egypťanům.

Nouze tu není ani o prvotřídní ubytování. Jsou zde menší i větší resorty se stravováním all inclusive, které potěší i náročné cestovatele. Marsa Matrouh se nachází na hlavní silnici směřující z delty Nilu k libyjským hranicím. Během druhé světové války se tu nalézala britská vojenská základna, v jejíž blízkosti se odehrálo několik bitev.

V okolí města, zejména podél zátoky Almaza Bay, stojí několik luxusních hotelů se skvělým servisem a úchvatnými plážemi. Za návštěvu určitě stojí i místní solná jeskyně a národní muzeum s množstvím historických artefaktů.

Ideální poloha pro výlety do okolí

Nedaleký El Alamein je pak přímo na cestě z Marsa Matrouh do Alexandrie. V současnosti je především turistickým letoviskem, lákajícím na nádherné počasí a krásné pláže v celkové délce 11 km. Během druhé světové války se zde odehrály dvě významné bitvy, které dodnes připomínají velké hřbitovy ve městě. Navštívit můžete i muzeum, jež podtrhuje důležitost zdejších bitev.

Kromě pláží sem cestovatele láká právě poloha těchto letovisek a množství možností kulturního vyžití i poznávacích cest. Do proslulé Alexandrie je to autobusem jen několik desítek minut cesty. Překrásné město bývá považováno za jedno z nejpůvabnějších v celém Egyptě.

Restaurace, kavárny, nádherné pláže, královské zahrady a historie doslova na každém kroku -⁠ taková je současná Alexandrie, místo, které by si turisté při své návštěvě Egypta určitě neměli nechat ujít. Obdivovat tu lze i novou Alexandrijskou knihovnu, národní muzeum či citadelu Qaitbay.

Do pouště za Berbery i za historií

Obrovským lákadlem je pak výlet do saharské oázy Síwa, rozkládající se tři stovky kilometrů od města Marsa Matrouh. Zdejšími dominantami jsou Hora mrtvých s množstvím starobylých hrobek a pevnost Šálí, návštěvníci tu spatří taktéž trosky chrámu boha Amona. Ten patřil k nejvýznamnějším věštírnám starověkého světa.

Oáza Síwa je jednou z nejizolovanějších obydlených oblastí této země. Většinu místních obyvatel tvoří Berbeři, jejichž zajímavá kultura je určitě jedním z důvodů, proč se vydat na výlet do pouště.

"Zážitkem je také návštěva berberské vesničky v oáze Síwa, kde jako by se zastavil čas. Beduíni jsou neskutečně milí a příjemní obchodníci. Usmívají se na vás, dají vám ochutnat své produkty jako například džemy z ibišku nebo fíků. A i když si nakonec nic nekoupíte, tak se neurazí. Je to úplně jiná mentalita, než kterou z Egypta známe," popisuje své zkušenosti Lenka Pátek z CK Blue Style.



Oáza Síwa byla v roce 2002 vyhlášena národním parkem, a návštěvníky lákají muzea, která přiblíží historii a kulturu této oblasti prostřednictvím starobylých artefaktů a uměleckých děl, obchůdky s tradičním zbožím, i solná jezírka nebo Kleopatřina lázeň, ve které se i po tisíciletích můžete stále koupat. Při výpravě do oázy a jejího okolí si lze navíc užít i dobrodružnou jízdu v džípu po písečných dunách.