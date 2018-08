Nenechte si ujít Rock for Churchill, festival s vyhlášenou pohodovou atmosférou

Již 19. ročník proběhne 24. a 25. srpna v přírodním areálu Myslivna ve Vroutku. Letos se můžete těšit na elektronické Lamb, našlapaný rock The Subways, taneční set Digitalism, energický pop The Asteroids Galaxy Tour a spoustu dalších.

Pokud máte rádi pohodovou festivalovou atmosféru bez tlačenic a rádi si dopřejete porci skvělé muziky, které se mainstreamová rádia vyhýbají, je Rock for Churchill akce právě pro vás. Festival se koná od počátku stále na stejném místě - v malebném přírodním areálu Myslivna na okraji severočeského městečka Vroutek, které leží na půli cesty mezi Prahou a Karlovými Vary. Žádné letiště, žádné tovární haly, ale stromy, louky a místní potok… I když si rock stále ještě trůní na čestném místě v názvu festivalu, nenechte se zmást. Na třech pódiích si podávají ruce rock, taneční muzika, pop, reggae, ska, hip hop a další hudební styly.

Letos se můžete těšit třeba na elektronickou dvojku Lamb, našlapaný rock britských The Subways, hamburské taneční duo Digitalism, energický pop dánských The Asteroids Galaxy Tour v čele s okouzlující Mette, reggae hvězdu Luciana, skvělé skáčkové kombo Polemic feat. Dr. Ring Ding a spoustu dalších kapel. DJ stage bude kralovat čtveřice zahraničních DJs Alix Perez, Hybrid Minds, Benny Page a Gridlok. To vše doplněné špičkou domácí nezávislé scény v čele s N.O.H.A., Wohnout, Mydy Rabycad, Chaozz a Pipes and Pints.

Dvoudenní vstupenky na Rock for Churchill pořídíte v předprodeji za 1100 Kč (+ poplatky), jednodenní za 800 Kč (+ poplatky). Info o vstupenkách najdete na festivalovém webu www.rfch.cz. Stanování je zdarma.

Pořiďte si včas výhodné vstupenky.

Video: Rockforchurchill

Kompletní program Rock for Churchill 2018:

Hlavní stage:

Lamb, The Subways, Digitalism Live, The Asteroids Galaxy Tour, Luciano + Mafia & Fluxy Band, Paddy & The Rats, Polemic feat. Dr. Ring Ding, N.O.H.A., Wohnout, Pipes and Pints, Mydy Rabycad, Skyline, Fast Food Orchestra, Mucha, Houpací koně, Apey & The Pea, Phatlip, The Airbags, JegR

DJ stage:

Alix Perez, Hybrid Minds, Gridlok, Benny Page, Deadbeat UK, Meat Katie, MikkiM & MC Turner, Pixie, Suki, Bifidus Aktif & Akira, Bass Beast Crew, Rich, Twisted Minds, Far Horizon, TNC & Pendapon, USB - Universal Swing Brothers, Dave Substance-D, Jahmusic Lightaz, Babylon Rocker, Telka

Red Bull Music Stage:

Chaozz, PSH, Paulie Garand, Trosky, ABOP, Katarzia + Pjoni, Android Asteroid, Noisy Pots