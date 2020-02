Nemocnice České Budějovice zaznamenala rekordní nárůst počtu zaměstnanců

„Za poslední rok došlo k nárůstu počtu zaměstnanců českobudějovické nemocnice napříč profesemi o 150 na téměř 3 000 pracovníků“, uvádí předseda představenstva Nemocnice České Budějovice MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. Pro srovnání, průměrný meziroční nárůst počtu zaměstnanců v předchozích pěti letech byl kolem 50 zaměstnanců ročně.

Předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D. | Foto: komerční článek

"V roce 2019 jsme přijali 59 nových lékařů, jedná se o rekordní počet. Odchody lékařů jsou poloviční, přičemž toto číslo se posledních pět let výrazně nemění", dodává Ing. Milan Voldřich, MBA, ředitel personálního úseku nemocnice. "V kategorii středního zdravotnického personálu nastoupilo 142 pracovníků, nejvíce za posledních deset let. I po odečtení odchodů těchto zaměstnanců je přírůstek nejvyšší od roku 2010", doplňuje Mgr. et Mgr. Monika Kyselová, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a hlavní sestra Nemocnice České Budějovice.

Vedení nemocnice nedávno dokončilo personální inventuru všech oddělení nemocnice, při které vycházelo z návrhů primářů a vrchních sester na optimální personální obsazení jednotlivých pracovišť. Nově stanovené cílové počty pracovníků plánuje nemocnice naplnit v horizontu pěti let. "Už za současné personální situace českobudějovická nemocnice splňuje počty uvedených pracovníků dané personální vyhláškou, respektive je zpravidla výrazně překračuje, nejedná se tedy o tzv. "chybějící" úvazky, ale vyloženě o posílení pracovních týmů v souvislosti s rozvojem nemocnice, vznikem nových pracovišť a zlepšováním pracovních podmínek zaměstnanců", zdůrazňuje MUDr. Ing. Michal Šnorek, Ph.D.

Na tvorbě nové personální politiky se svými podněty podíleli také předsedové obou odborových organizací, působících v Nemocnici České Budějovice. MUDr. Lukáš Mareš za LOK-SČL a Bc. Jan Šusta za OSZSP ČR k tomu uvádějí: "Není tajemstvím, že personální vyhláška ne vždy reflektuje postupy doporučované lege artis, kroky současného vedení nemocnice v rámci personální politiky tudíž oceňujeme. Rekordní navýšení pracovníků v roce 2019 a další navyšování personálu v nadcházejících letech je pozitivním signálem nejen pro stávající zaměstnance, ale i pro všechny pacienty".

"Nemocnice České Budějovice je atraktivním zaměstnavatelem, nejen díky trvale rostoucím mzdám, ale také kvůli stálému zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců. Snažíme se snižovat objem přesčasové práce, aby naši zaměstnanci měli prostor také pro svůj osobní život a zájmy", uzavírá hejtmanka Jihočeského kraje Mgr. Ivana Stráská.