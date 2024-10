Nekrachni: Revoluční aplikace, která učí mladé mít finance pod kontrolou

Nově spuštěná aplikace Nekrachni má za cíl zlepšit finanční gramotnost mladých. Projekt získal grant od Google.org, neziskové odnože společnosti Google, a zároveň podporu týmu specialistů, známých jako Google.org Fellows. Maria Šimůnková, CEO Nekrachni, a softwarový inženýr Karel Petránek popisují, jak aplikace usnadňuje orientaci v oblasti financí.

Maria Šimůnková Talentovaná studentka Vysoké školy ekonomické v Praze a inovátorka již na gymnáziu vytvořila chatbota pro dětskou lékařku. Následně byla zařazena mezi dvacet nejúspěšnějších Čechů do dvaceti let a získala ocenění mezi TOP deseti středoškoláky roku 2020. Před čtyřmi lety spoluzaložila neziskovou organizaci Nekrachni, a nyní s týmem uvádí na trh i stejnojmennou mobilní aplikaci.

Mario, co vás přivedlo k tomu, že jste se rozhodla věnovat finanční gramotnosti mladých a spoluzaložila Nekrachni?

Nápad na Nekrachni vzešel z naší vlastní zkušenosti. Když jsem se měla stěhovat na vysokou školu do Prahy, začala jsem si uvědomovat, jak málo toho vím o správě financí, například jak naplánovat měsíční rozpočet nebo pokrýt všechny výdaje na bydlení. S kolegou Jakubem jsme zjistili, že jsme se o těchto praktických věcech nikdy neučili, a přitom je to něco, co mladí lidé nutně potřebují, když se osamostatňují. Nekrachni jsme proto začali budovat nejen pro sebe, ale i pro další mladé, kteří řeší stejné problémy. Je to přesně ten průvodce, kterého jsem při dospívání já osobně postrádala.

Nakolik je náročné skloubit studium na vysoké škole a zároveň vedení neziskové organizace?

Google kalendář je můj nejlepší kamarád. Není to vůbec jednoduché a často musím dělat kompromisy. Nezažila jsem typický studentský život, je to daň za to, že jsem se rozhodla podnikat v takto brzkém věku. Na přednáškách jsem vyřizovala e-maily a po nich mířila na schůzky, zatímco spolužáci šli na pivo. Občas je potřeba na pár dní upřednostnit školu, jindy zase Nekrachni, záleží na tom, co je v tu chvíli urgentnější.

Nyní spouštíte mobilní aplikaci, která bude pomáhat mladým lidem řídit jejich finance. Jak dlouho trvalo, než se váš nápad proměnil z konceptu na papíře ve skutečné uvedení na trh?

Myšlenka založení aplikace byla už na počátku při vzniku Nekrachni jako neziskové organizace, což je zhruba čtyři roky zpět. Zpočátku jsme byli malý tým složený hlavně z mladých nadšenců, kteří se chtěli učit novým věcem a pomáhat ostatním. Samotné vytvoření aplikace by bylo technicky a finančně náročné, ale měli jsme štěstí, že jsme našli partnera Google.org, který nám poskytl nejen finanční podporu, ale i odborné konzultace.

Můžete podrobněji popsat, jak probíhal kreativní vývoj aplikace?

Kreativní proces jsme rozdělili na dvě části - vývojovou a obsahovou. V té vývojové jsme s týmem a odborníky z Google.org přemýšleli, jak co nejvíce zjednodušit životy mladých v oblasti financí. Co se týče obsahu, čerpali jsme z reakcí uživatelů na sociálních sítích a zpětných vazeb z našich přednášek. Cílem bylo vytvořit praktické a srozumitelné lekce, které v aplikaci označujeme jako výzvy, podobně jako život přináší různé překážky, včetně těch finančních. Tyto výzvy mají uživatelům pak pomoci lépe zvládat finanční situace v reálném životě.

Zmínila jste spolupráci s Googlem. Jak důležitá byla pro vývoj aplikace a jak ji zpětně hodnotíte?

Tato spolupráce pro nás byla naprosto zásadní. Bez finanční podpory Google.org a odborných konzultací bychom aplikaci nedotáhli do této podoby. Google.org Fellows nám pomohli nejen s technickým vývojem, ale i s mentoringem pro celý tým. Lidé z Nekrachni díky této spolupráci načerpali nové zkušenosti, které jim pomohou v následující kariéře, což mě neskutečně těší.

Na jaké konkrétní funkce aplikace Nekrachni se tedy můžeme těšit?

Aplikace má několik klíčových nástrojů, které jsou navrženy tak, aby uživatele krok za krokem vedly k lepšímu porozumění financím. Nabízíme již zmíněné interaktivní výzvy, které simulují reálné situace, například jak si vytvořit rozpočet, jak šetřit na dovolenou nebo jak plánovat splátky úvěrů. Kromě toho aplikace obsahuje vzdělávací moduly vysvětlující základní pojmy, jako je inflace, úročení nebo investice. Hlavní funkcí je takzvaný "pocket guide", což je jakýsi finanční asistent, který uživatele upozorňuje na povinnosti, které by jim mohly uniknout, například placení pojištění nebo daňové povinnosti.

Inspirovali jste se při vývoji platformy u jiných, již existujících projektů, které cílí právě na mladé?

Ano, dívali jsme se na úspěšné aplikace a sociální sítě, které mladí lidé běžně používají. Například prvotní inspirací bylo Duolingo, ale brzy jsme si uvědomili, že finanční vzdělávání není tak populární jako učení jazyků. V designových prvcích jsme se inspirovali platformami jako Instagram, TikTok nebo dokonce online seznamkou Tinder a zvažovali, jak by se jejich prvky, například "swipování", mohly přirozeně využít v naší aplikaci.

Proč si myslíte, že je finanční gramotnost mezi mladými lidmi stále tak nízká, i když žijeme v informačním věku?

Přestože máme přístup k obrovskému množství informací, mladí lidé často nevědí, jak je správně využít. Problém je, že se finanční gramotnost na školách většinou neučí prakticky. Studenti se sice mohou dozvědět něco o ekonomii, ale už ne, jak fungují půjčky, jak sestavit rozpočet nebo jak si správně spořit. Mladí lidé také často čerpají informace z neověřených zdrojů, například ze sociálních sítí, kde mohou narazit na špatné investiční rady od influencerů. Bez dostatečné edukace a kritického myšlení pak snadno udělají chybná finanční rozhodnutí.

Zmiňovala jste, že mladí lidé často čerpají informace z internetu. Jak Nekrachni reaguje na tento trend?

Naším cílem je být tam, kde mladí lidé hledají informace - tedy i na sociálních sítích. Právě proto v aplikaci kombinujeme vzdělávací obsah s interaktivními prvky, které jsou pro mladou generaci přirozené. Snažíme se finanční vzdělávání prezentovat hravou formou. Vytváříme také krátká videa ve stylu "finančních reels", aby uživatele učení bavilo. Aplikace jim navíc poskytuje personalizované rady na základě jejich aktuální finanční situace.

Bude aplikace Nekrachni zdarma, nebo se v budoucnu plánuje zpoplatnění?

V současné podobě bude aplikace vždy zdarma. Do budoucna zvažujeme zavedení prémiových kurzů zaměřených na pokročilejší finanční znalosti, pro uživatele, kteří se v tomto tématu více orientují. Hledáme také možnosti, jak zajistit dlouhodobou finanční udržitelnost aplikace, například prostřednictvím webinářů na naší vzdělávací platformě. Zatím však zůstáváme u toho, že základní funkce aplikace zůstanou všem přístupné a bez poplatků.

Plánujete rozšířit Nekrachni i do zahraničí?

V současnosti se zaměřujeme na český trh, ale expanze do dalších zemí je jedním z našich dlouhodobých cílů, protože vnímáme jedinečnost našeho technického řešení. Nejblíže máme ke Slovensku, kde už probíhá jednání o možné spolupráci. V budoucnu bychom rádi expandovali i do dalších zemí, ale logistika je složitější, protože každá země má odlišný systém, a nestačí jen přeložit obsah do jiného jazyka. Brzy však aplikaci poskytneme i jazykovým menšinám žijících v Česku, jako jsou Ukrajinci a Vietnamci.

Chystáte se postupně do aplikace přidávat nový obsah, například o investování či podnikání?

Rozhodně. V současnosti máme základní kurzy týkající se investic a podnikání, ale plánujeme zahájit kampaň na začátku roku 2025, která zapojí uživatele do výběru nových témat. Chceme, aby si mohli hlasovat o funkcích a kurzech, které by chtěli přidat, což nám pomůže aplikaci dále rozvíjet podle jejich potřeb.

Máte stanovené konkrétní cíle, pokud jde o počet uživatelů, kterých byste chtěli dosáhnout?

Naším hlavním cílem je dostat platformu mezi co největší počet mladých lidí. Do roka od spuštění bychom rádi měli deset tisíc aktivních uživatelů. Plánujeme také rozšířit aplikaci na střední školy, aby ji mohli využívat i mladší studenti, kteří tyto informace rovněž potřebují. Snem je, aby Nekrachni rostla společně s uživateli a stala se pro ně užitečným nástrojem při zvládání finančních výzev v každé fázi jejich života.

Nekrachni nabídne víc než jen obsah z Instagramu, TikToku nebo YouTube, říká Karel Petránek



Karel Petránek Softwarový inženýr, který se jako Google.org Fellow (odborník společnosti Google poskytující své zkušenosti neziskovým projektům pro bono po dobu až půl roku pozn. redakce) zapojil do vývoje aplikace Nekrachni. Vystudoval aplikovanou informatiku na Univerzitě v Hradci Králové a specializuje se na strojové učení a 3D grafiku. Ve své kariéře nasbíral zkušenosti ve startupovém prostředí i velkých technologických společnostech. V Googlu pracuje dva roky, kde se aktuálně věnuje vývoji pro Android.

Karle, co vás přivedlo k tomu, abyste se stal součástí projektu Nekrachni?

O Nekrachni jsem slyšel ještě před získáním grantu od Google.org. Zaujalo mě, že se snaží řešit velkou mezeru ve vzdělávání - například, když jsem si v 18 zakládal živnost, ze školy jsem nevěděl, jaké povinnosti to obnáší. Člověk často ani neví, co neví, dokud se to nedozví od známých, nebo hůř, nedostane pokutu. Já jsem měl štěstí, že oba rodiče podnikali a to důležité mě naučili. Nekrachni může pomoci těm, kteří takovou podporu nemají. Po udělení grantu jsme s týmem hledali, jak se zapojit, a v únoru tohoto roku jsme začali s Nekrachni spolupracovat na projektu aplikace pro bono v rámci programu Google.org Fellowship. Byla to zároveň naše první zkušenost s neziskovým projektem v Googlu.

Můžete popsat roli Google v projektu z vašeho pohledu a jak dlouho tato podpora v rámci programu Google.org Fellowship trvala?



Hlavním cílem bylo pomoci Nekrachni zlepšit proces finančního vzdělávání, především skrze mobilní aplikaci. Spolu s kolegy z Googlu, třemi softwarovými vývojáři, specialistkou na produktový vývoj, designérkou uživatelského rozhraní a dvěma projektovými manažery, jsme se v rámci naší pro bono podpory projektu zaměřili na vylepšení aplikace. Spolupráce trvala šest měsíců. Na úvod jsme se osobně setkali s týmem Nekrachni, kde jsme se naučili pracovat s jejich technologiemi a diskutovali o možnostech, jak zvýšit přidanou hodnotu jejich projektu. Následovala pravidelná online setkávání a samotný návrh a vývoj aplikace.

Narazil jste během spolupráce na něco, co vás překvapilo, pozitivně či negativně?

Nejvíc mě překvapila vysoká úroveň připravenosti týmu Nekrachni. Během prvního setkání jsme snadno zprovoznili celý jejich systém, a to jak na serveru, tak v telefonu. Měli předem připravenou dokumentaci a jasný postup pro zprovoznění, což usnadnilo celý proces. Mám zkušenosti z menších firem, kde dokumentace nebývá samozřejmostí, zvlášť pod tlakem na rychlé vydávání nových verzí.

Bylo těžké skloubit vaši práci v Googlu s vývojem aplikace?

Část z nás spolupracovala s Nekrachni na částečný úvazek, několik fellows na plný, takže přístup byl pro každého velmi individuální. Google obecně podporuje dobrovolnické aktivity a od zaměstnanců se i očekává, že se na nich budou podílet. Google.org Fellowship je v tomto samozřejmě výjimečný, jedná se o soustředěnou šestiměsíční práci na jednom konkrétním projektu. Skloubit ji s hlavní náplní práce je výzva, ale tím, že všichni v Googlu tyto aktivity podporují, je možné si flexibilně upravit rozvrh podle potřeby.

Jaké klíčové funkce podle vás musí aplikace obsahovat, aby zaujala mladou generaci?

Naším cílem bylo vytvořit aplikaci, která nabídne víc než jen obsah z Instagramu, TikToku nebo YouTube. Chtěli jsme vyvinout chytrého asistenta, který poskytuje užitečné a ověřené informace. Pro mladé je klíčové, aby aplikace byla vizuálně atraktivní, snadno ovladatelná a zajišťovala rychlý přístup k informacím bez zdržování. Mladá generace totiž očekává efektivní a dobře fungující aplikace, protože s nimi vyrůstala.

Jakým způsobem vnímáte přínos Google pro neziskovou organizaci Nekrachni?

Doufám, že jsme týmu Nekrachni dodali sebevědomí, že zvládnou vytvořit aplikaci pro statisíce či miliony uživatelů. Věřím, že jsme také pomohli rozšířit jejich pohled na budoucnost, jak z hlediska vývoje, tak produktu. Ačkoli jsme kromě konzultací přispěli i k programování a vývoji, více než 90 procent práce odvedl tým Nekrachni. Jsem si jistý, že zvládnou pokračovat sami i bez Google.org Fellows, což byl i náš hlavní cíl.

Co vás na aplikaci nejvíc zaujalo a kterou funkci považujete za nejdůležitější?

Úvodní dotazník. Pomáhá jak uživatelům, kteří aplikaci prozkoumávají bez konkrétního cíle, tak těm, kteří přišli hledat konkrétní řešení problému. Uživatelé bez cíle ho mohou vyplnit celý a zjistit, co aplikace nabízí, zatímco ti s jasným cílem dostanou rychle odpovědi na své otázky.

Jaký potenciál má aplikace Nekrachni ve vzdělávání mladých lidí v oblasti financí, a jaké budoucí funkce by mohla získat?

Nekrachni má velký potenciál zlepšit finanční gramotnost a vyplnit mezery ve vzdělávacím systému, což je důležité nejen v Česku, ale i v mnoha dalších zemích. Co se týče budoucích funkcí, jsem nadšený z řady chystaných novinek, ale nechci předbíhat. Určitě si aplikaci stáhněte, nabízí užitečné informace pro všechny generace, a těšte se na aktualizace!

Článek vznikl ve spolupráci se společností Google.