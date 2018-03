Největší zájem v letošním roce bude o byty 2+kk a novostavby

Vyplývá to ze studie společnosti Fincentrum Reality.

Sedmdesát procent makléřů ze společnosti Fincentrum Reality je přesvědčeno, že se nejvíce lidí bude v roce 2018 zajímat o byty 2+kk. Nejžádanější bude bydlení v novostavbách, a to nejlépe v centrech velkých měst, největší zdražení se dá očekávat v Mladoboleslavském kraji. I to jsou výsledky dotazníkové studie, do které se zapojilo přes 200 expertů z celé České republiky pohybujících se v prostředí realitního trhu.

Oproti minulému roku očekávají realitní makléři mírné zklidnění. Vliv na tom má také zvyšování úrokových sazeb u hypotečních úvěrů. Ta se zhruba podle třetiny oslovených může vyšplhat dokonce až na 3 procenta. Šedesát procent makléřů ale předpokládá, že se bude pohybovat kolem 2,4 procent. "Trh se zatím chová předvídatelně. Hypotéky mírně zdražují, ale dopad na samotný realitní trh není nijak dramatický. Není tedy důvod k panice z omezení poptávky," říká Martin Fojtík, provozní ředitel Fincentra Reality.

Největší zájem stále převládá o byty typu 2+kk a nejinak tomu bude také v roce 2018. Až 19 procent realitních makléřů si myslí, že nejžádanější bude bydlení ve 3+kk, podle 7 procent budou chtít domy a menší baráky a podle 4 procent makléřů pak garsonky. "Nejpopulárnější jsou v současné době 2+kk a ještě asi dlouho budou. Byty s tímto prostorovým uspořádáním představují v současné době nejdostupnější a kvalitní bydlení. Třeba i pro začínající rodiny. V roce 2018 ale očekáváme, že se budou zlevňovat byty 3+kk a proto poptávka po nich poroste," doplnil Martin Fojtík.

V dotazníkové studii společnosti Fincentrum Reality rovněž vyplynulo, že se dá čekat největší zájem o byty v novostavbách. Uvedlo to 42 procent makléřů. Na druhém místě se umístily byty v panelových domech (28 procent) a na třetím byty v cihlových domech (23 procent). Nejpreferovanější lokalitou jsou podle zkušeností makléřů centra největších měst v České republice, což uvedlo 60 procent specialistů. "Novostavby v centrech měst je přání, které není snad už vůbec realizovatelné. Nové bytové jednotky vznikají hlavně na periferiích měst a tam už také začíná být plno," dodal Martin Fojtík.

Největší zdražení za metr čtvereční mohou čekat zájemci o bydlení v okolí Mladé Boleslavi, což si myslí 40 procent makléřů Fincentra Reality. Podle třiceti procent z nich zdraží nejvíce byty v Královohradeckém kraji a podle 28 procent zase v Olomouckém. "Je to logické, situace v těchto regionech je dlouhodobě příznivá. Vysoká zaměstnanost, spousty úspěšných společností, ale také místní vysoké školy, dělají z těchto lokalit velice atraktivní místo pro život," vysvětlil Martin Fojtík.



Další čísla ze studie

Pozn.: Dotazníková studie vznikala na vzorku více než 200 realitních makléřů společnosti Fincentrum Reality.

O jaký typ realit bude v roce 2018 největší zájem?



baráky nebo vily 7 % (makléřů)

byt v cihlových domech 23 %

novostavby 42 %

panelové domy 28 %

Po jakých bytech bude v roce 2018 největší zájem?

2+kk 70 % (makléřů)

3+kk 19 %

Garsonky 4 %

Domy a baráky 7 %

Jaká bude úroková sazba hypoték v roce 2018?

Kolem 2,4 procent 60 %

Kolem 3 procent 28 %

Více než 2,5 11 %

Méně než 2,3 procenta 1 %

V jaké lokalitě bude o byty největší zájem?

Na periferiích největších měst v České republice 30 %

V centrech největších měst v České republice (Praha, Brno, Ostrava) 60 %

V centrech větších měst (Plzeň, České Budějovice, Zlín…) 10 %

V jakých krajích zdraží byty nejvíce v roce 2018?

V Královohradeckém 30 %

V Mladoboleslavském 40 %

V Olomouckém 28 %

Ve Zlínském 2 %

O kolik procent půjde pronájem garsonek a malometrážních bytů v Praze meziročně nahoru?



o 10 procent 52 %

o 20 procent 47 %

o 40 procent 1 %

Jaká bude průměrná cena nového bytu v roce 2018?



60 tisíc za metr čtvereční 25 %

kolem 100 tisíc za metr čtvereční 21 %

Kolem 80 tisíc za metr čtvrteční 52 %

přes 110 tisíc za metr čtvereční a výš 2 %

Jaká bude průměrná cena nájemného bydlení o dispozici 2+kk v největších českých městech v roce 2018?

méně než 14 tisíc korun 19 %

více než 14 tisíc korun 51 %

více než 15 tisíc korun 28 %

více než 16 tisíc korun 2 %

Jaká bude průměrná cena nájemného bydlení o dispozici 3+kk v největších českých městech v roce 2018?



méně než 18 tisíc korun 25 %

více než 18 tisíc korun 53 %

více než 19 tisíc korun 15 %

více než 20 tisíc korun 7 %