Nejstarší a nejpopulárnější: legendární Sportka slaví 65. narozeniny

Každý rok generuje nové milionáře, jen loni jich u nás přibylo 160.

Sázející se radují z výher už 65 let - poprvé se Sportka losovala 22. dubna 1957 na Velikonoční pondělí. Dnes si Sportku alespoň příležitostně zahraje polovina dospělé populace. Sportka se losuje třikrát týdně, vždy ve středu, v pátek a v neděli. Za 65 let své historie prošla celou řadou změn. Ze sázenek zmizely sportovní disciplíny, které první sázenky obsahovaly. Pod každým číslem se skrýval název sportu: například číslo 14 představovalo kopanou, 21 lehkou atletiku nebo 28 plachtění. Sázka na sportovní odvětví dala celé loterii i jméno: Sportka.

Výhra v roce 1957 byla 40 tisíc, v roce 2013 rekord 400 milionů korun

V roce 1965 přidala Sportka losování v druhém tahu, od roku 1977 se pak losuje i sedmé, dodatkové číslo, které má vliv na určení druhého pořadí. Velkou změnou v roce 1993 zavedení jackpotu, tedy převádění nevyhraných peněz do dalšího losování. Díky němu začaly výhry dosahovat dříve nevídaných výšek. Zatímco při prvním losování byla hlavní výhra 40 tisíc korun, nejvyšší výhra v historii celé loterie Sportka padla 3. listopadu 2013, kdy si manželská dvojice z Chrudimska vsadila na náhodný tip a odnesla si téměř 400 milionů korun. Druhá nejvyšší výhra ve Sportce je téměř 251 milionů korun z roku 2019.

Zaručený recept na vyplněná sázenky

Josef Kozák, který ve společnosti působil takřka čtyřicet let jako šéf právního oddělení a jezdil po celém Československu, aby dohlížel na správnost losování, vzpomíná: "Celý život po mě lidé chtěli, abych jim prozradil, jaká čísla vyhrají. Vždycky jsem pro ně měl připravenou zaručenou odpověď. Odvětil jsem: To vám řeknu úplně přesně, bude jich šest a budou od jedničky do čtyřiceti devíti."

Jedinečné číselné kombinace mění výhercům životy

Nejčastěji sázenou kombinací čísel jsou násobky čísla sedm a šestice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lidé rovněž velmi často věří různým obrazcům, které vypadají dobře na tiketu. Z dlouhodobé statistiky výher Sportky přitom vyplývá, že je jedno, zda zvolíte čísla vlastní nebo náhodně vygenerovaná přístrojem. Podíl výher vychází přesně půl napůl, ale lidé věří dvakrát častěji vlastním tipům. Nejčastěji tažené číslo je 43, které bylo vylosováno už více než 600krát. Následují čísla 47, 36, 6 a 18.

Z fotbalového hřiště na internet

Dnes už nemusíte podávat tiket jen na specializovaných terminálech, ale štěstí můžete pokoušet i přes aplikaci nebo jedním kliknutím rovnou na webu. Kde jsou ty časy, kdy se losovalo jen na sportovních akcích, kam se štáb vypravil s losovacím zařízením. Skutečný zlom v popularitě loterie nastal v roce 1973, kdy se losování přemístilo na televizní obrazovky. Nyní se losuje třikrát týdně vždy ve středu, v pátek a v neděli. Od loňského roku se losování přenáší ze zbrusu nového studia, které je jednou z nejmodernějších losovacích místností v Evropě. Unikátní efekty, animace a znělky sledují aktuální trendy, na principu hry se ale nic nemění, stejně jako na tom, že výhra ve Sportce může změnit život.

