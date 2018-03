Nejlepším životním rizikovým pojištěním za rok 2017 bylo pojištění Allianz ŽIVOT

Portál Finparáda nedávno vyhlásil výsledky soutěže Finanční produkt roku 2017. První místo kategorie životní rizikové pojištění získal Allianz ŽIVOT.

Finparáda.cz zveřejnila výsledky 7. ročníku soutěže "Finparáda.cz - Finanční produkt roku 2017". Oceněny jsou vždy tři nejlepší finanční produkty z každé kategorie za uplynulý rok. Výhodou této soutěže je, že umístění finančních produktů je možné sledovat on-line během celého roku v žebříčcích Finparády.cz, jejichž celoroční vývoj předurčuje výsledné pořadí za daný rok. Mimo 11 produktových kategorií jsou vyhlašovány i dvě speciální kategorie, a to Cena Finparády.cz a Cena Veřejnosti.

Nejlepší rizikové životní pojištění za rok 2017

Mezi první trojkou najdeme Allianz ŽIVOT od Allianz pojišťovny, NN Život od NN Životní pojišťovny a Na Přání od pojišťovny Kooperativa.



První místo v kategorii Rizikového životního pojištění získalo pojištění Allianz ŽIVOT od Allianz pojišťovny. Toto pojištění je nabízeno od začátku roku 2017. V porovnání s ostatními produkty na trhu vyniká Allianz ŽIVOT garancí nejvyššího plnění pro závažné úrazy nebo PRO boj s rakovinou, nejdelším a nejvyšším plněním za pracovní neschopnost - až 730 dnů. Dále pojištění také podporuje zdravý životní styl v podobě slevy ve výši až 28 %. Klient si může vybrat jen ta rizika, která chce mít pojištěna a pojistné podmínky potom obdrží jen v rozsahu odpovídajícím vybraným rizikům.



Druhé místo obsadilo rizikové životní pojištění NN Život od NN Životní pojišťovny. Od května 2017 odstranila pojišťovna výluku duševních poruch i z 1. a 2. stupně invalidity. Dále zkrátila pro nová připojištění invalidity čekací dobu z 24 na 18 měsíců. Pro dospělé i děti připravila nové připojištění asistenčních služeb.



Pojištění Na Přání od Kooperativa pojišťovny se umístilo na třetím místě. Pojištění odměňuje klienty za věrnost, za každých 5 let zvýší pojišťovna případné pojistné plnění o 5 % (maximálně o 20 %). V rámci pojištění je poskytována také služba Cesta k zotavení, která uhradí náklady na zotavení z velmi vážných nemocí a úrazů až do výše 50 000 Kč. Dále pojištění nabízí slevu za pojištění nejzávažnějších rizik - invalidity, vážného onemocnění, smrti - pokud si klient pojistí tato rizika v součtu alespoň na 1 000 000 Kč, získá slevu 10 %.

Vítězný produkt: Allianz ŽIVOT

Allianz ŽIVOT umožňuje klientům jednou smlouvou pojistit vše, a přitom mají všechny části životního pojištění svou transparentní cenu.



Každou složku si klient může kdykoliv v průběhu pojištění přidat, upravit nebo zrušit. Vše tak má na jednom místě, jednoduše a přehledně.

Invalidita: riziko 21. století

Dlouhodobá pracovní neschopnost má za následek výrazný propad příjmů, který invalidní důchod od státu nahrazuje jen částečně. Pojištění invalidity lze nastavit (pro všechny 3 stupně pracovního omezení) nebo pouze pro závažnější stavy za výrazně nižší cenu.



U nejoblíbenější varianty pojistná částka s blížícím se koncem pojištění klesá a cena pojištění je díky tomu o více než polovinu nižší než u produktů, které udržují částku stále na stejné úrovni.

Rakovina. Infarkt. Mrtvice

Úplně se ochránit před civilizačními chorobami nikdo nedokáže. Peníze vyplacené z pojištění však umožní soustředit se na úspěšnou léčbu a vyřeší finanční problémy spojené s diagnózou. Allianz ŽIVOT jako jediné životní pojištění nabízí nejen komplexní krytí většiny závažných onemocnění, ale i specializované krytí PRO boj s rakovinou a pojištění PRO ženy, které finančně pomůže i v případě komplikací během těhotenství nebo porodu.

Úraz: když to není jen modřina

Úrazové pojištění není vhodné využívat kvůli modřinám a dalším drobnostem. Proto bylo toto pojištění vytvořeno tak, aby v okamžiku závažného úrazu bylo pojistné plnění úrazového pojištění co nejvyšší. Při těch nejzávažnějších stavech pojišťovna vyplatí osminásobek dohodnuté částky. Jako jediná pojišťovna garantuje nejvyšší výplatu u konkrétních úrazů v porovnání s 5 konkurenčními produkty. Klient tak má vždy jistotu, že si vybral optimální zajištění pro závažné úrazy.

Pojištění k úvěru

Potřebuje-li člověk životní pojištění pro banku v souvislosti s hypotékou nebo chce zajistit svou rodinu, může Allianz ŽIVOT využít také. Pomocí flexibilního nastavení pojistných částek lze ušetřit. Například pro banku je možné nechat pojistnou částku klesat stejně, jako klesá výše nesplaceného úvěru, čímž je zajištěno, že klient neplatí zbytečně nic navíc. V jednom balíčku je možné za zvýhodněnou cenu pojistit okamžité splacení úvěru nejen z důvodu smrti, ale i invalidity nebo závažné nemoci.

Neschopenka i hospitalizace

Finanční dopad některých událostí lze počítat ve dnech, například pracovní neschopnost nebo pobyt v nemocnici. Proto i u pojištění pracovní neschopnosti a hospitalizace nabízí Allianz ŽIVOT nadstandardní krytí při závažných událostech. Výplatu za pracovní neschopnost pojišťovna neukončí po jednom roce, ale je připravena vyplácet celkově až 730 dnů. V případě delší hospitalizace navyšuje vyplácené peníze až na 5násobek a zdvojnásobuje výplatu při nutnosti využití jednotky ARO/JIP za prvních 90 dnů. Obě připojištění nabízí Allianz ŽIVOT nejen pro případ úrazu, ale i nemoci.

Allianz ŽIVOT myslí i na děti

Obáváte se, jaký dopad na příjem rodiny může mít zlomená noha vašeho dítěte? A co teprve, když se stane něco závažnějšího? Při závažném úrazu nebo nemoci dítěte vám vyplacené peníze umožní lepší péči a tím i zmírnění, nebo úplnou eliminaci následků nepříznivé situace. Své dítě můžete pojistit na celou řadu rizik: úraz i nemoc, invaliditu nebo hospitalizaci. Všechna rizika mají stejné výhody jako v "dospělácké" verzi, a to za dětské sazby až do 25 let, i když už začne pracovat.