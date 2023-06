Strava je základním kamenem zdraví a vitality každého psa. Kvalitní výživa může přispět k dlouhému a šťastnému životu vašeho čtyřnohého mazlíčka. V tomto článku se podíváme na to, jaká je nejlepší strava pro zdraví a vitalitu vašeho psa. Hlavně si představíme všechny důležité složky, které by se měly v krmivu objevit.

Nejdůležitější je vyváženost

Psi jsou všežravci a potřebují vyváženou stravu. Ta by měla zahrnovat proteiny, tuky, sacharidy, vitamíny a minerály. Proteiny jsou základ pro růst a obnovu tkání, tuky dodávají energii a podporují zdravou kůži a srst, zatímco sacharidy poskytují energii pro každodenní aktivity. Nejdůležitější jsou ovšem bílkoviny. Ty by měly být obsahově největší položka stravy. Proto vybírejte takové granule pro psy, které v sobě mají maso, drůbež, ryby nebo vejce.

Nezapomínejte na tuky, minerály a vitamíny

Tuky jsou nezbytné pro energii, zdravou kůži, srst a také pro absorpci vitamínů. Omega-3 a omega-6 mastné kyseliny jsou obzvláště důležité pro zdraví psa. Tyto mohou být získány z ryb, lněných semen a některých rostlinných olejů. Vitamíny a minerály jsou rovněž důležité. Vitamíny podporují imunitní systém a minerály pomáhají udržovat zdraví kostí a zubů.

Krmivo vybírejte důkladně

Na trhu je široký výběr krmiv pro psy. Při výběru je důležité zvážit věk, plemeno, velikost a také to, jak moc je váš kamarád aktivní. Obzvláště pokud vybíráte granule pro štěňata, je nutné být opravdu důkladný a dát si pozor na to, aby obsahovaly vše, co mají.

Suma sumárum, kvalitní strava je klíčem ke zdraví a vitalitě psa. Každý je jedinečný, takže nejlepší strava může záviset na řadě faktorů. Pokud si nejste jisti, co je nejlepší právě pro vašeho psa, poraďte se s odborníkem, jako je veterinář nebo odborník na výživu psů.