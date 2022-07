Nejlepší plány: jak by vypadal váš víkend s milionem v kapse?

Zjistíte, že jste vyhráli milion ve Sportce. Co dělají ti, kteří už sladkou zprávu o výhře jednou zaslechli?

Inspirujte nejčastějšími způsoby, jak výherci reagují na příjemné zbohatnutí.

Pořádná party

Oslava, oslava, a ještě jednou oslava. Výherci určitě nelžou, když říkají, že jejich první kroky po zprávě o výhře míří na oslavu. Exploze štěstí a radosti z výhry si ji zaslouží. Večírek s přáteli, dlouhá noc v klubu nebo domácí party: není nic lepšího než si užít volnost a zábavu, kterou milion na účtu přináší!

Wellness v nejlepších lázních

Místo domácího úklidu se často vydají výherci na relaxační dovolenou. Kdo neholduje bujarým oslavám, ale raději v pohodlí a klidu si rozmyslí, co dál, vsadí na wellness rozmazlování. Pár dní ve vyhlášených lázních, na masáži a v obklopení vůně aromaterapie je milionářská trefa.

Neplánovaný výlet

Velké dobrodružství by zřejmě podnikli všichni milovníci cestování, kteří by s šestimístnou výhrou na nic nečekali a ihned koupili letenky do zahraničí. Ať už by vyrazili do některé z evropských metropolí nebo by jejich cesta vedla rovnou na pláž, milion kapesného určitě není na obtíž.

Nákupní šílenství

Výherci často shodně tvrdí, že se o výhru podělí i s rodinou na nákupech. Vždyť k čemu slouží peníze? Přece k utrácení! Dámy míří za módou, pánové vybírají spíše elektronické hračky. Pro všechny shopaholiky je to životní sen a zároveň velká výzva, kolik tašek najednou jde unést.

Za co utratíte milion vy?

Přestaňte snít. Letní Sportka spouští Milionovou bouři a v Čechách díky ní přibude sto garantovaných milionářů. Z dvaceti letních losování Sportka garantuje sázejícím s plným tiketem možnost stát se milionářem. Mimo výherních čísel se losuje i pět kódů na potvrzení o sázkách, které svým majitelům přinesou pokaždé 1 milion korun. Každý týden tak akce Milionová bouře přinese patnáct nových milionářů a nemusíte čekat na víkend: losuje se každou středu, pátek a neděli. Vsaďte si Sportku kdekoliv na terminálech společnosti Sazka, v aplikaci i online.