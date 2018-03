Nejlepší metodu proti stresu, depresím a nespavosti doporučují uživatelé i lékaři

AVS přístroj se stává nejúčinnějším způsobem pro řešení stresu, únavy, depresí a nespavosti. V březnu pořídíte AVS přístroje s velkou slevou.

,,Trpěl jsem dlouhá léta nespavostí a musel bral prášky, protože nic jiného nezabíralo. Až jsem vyzkoušel AVS přístroj . Nespavost byla za dva týdny pryč! Spím teď normálně a hlavně jsem ráno odpočatý." popisuje pádesátiletý advokát Tomáš Tvrdík.

,,Takové výpovědi jsou celkem typické. AVS přístroje jsou účinné, používáme je v našem středisku Modrá laguna od roku 1998. V posledních letech trpí většina klientů stresy, nespavostí, úzkostí, depresemi. Výhodnější je ale používat psychowalkman preventivně, aby k vyčerpání vůbec nedošlo." radí Prim. MUDr. Jan Cimický, CSc.

Jak relaxovat radí lékaři

Když se chcete zbavit únavy a stresu, tak běžný odpočinek u televize většinou nestačí. Na řadu může přijít AVS přístroj, který rychle navodí hlubokou relaxaci. Odpočinek s AVS přístrojem trvající několik minut je silný jako hodina či dvě dobrého spánku. AVS přístroj je navíc účinný i na řešení depresivních stavů, úzkostí nebo nespavosti. Lékařka Gabriela Parkyšová z prestižní pražské kliniky doporučuje: ,,Psychowalkman je rozhodně lepší volba než hypnotika." AVS přístroj také dokáže urychlit učení navozením vyšší koncentrace, zmírní bolest nebo trému - stačí si spustit příslušný program.

Jak se psychowalkman používá

AVS přístroj se skládá z ovládací jednotky, ze sluchátek, kde uslyšíte zvuky nebo hudbu a ze speciálních brýlí, kde pulsují barevná světla. Nasadíte si brýle a sluchátka a impulsy změní biorytmy organismu: naladí mozek do jiné frekvence, jiné úrovně vědomí. Trpíte nespavostí? Na přístroji si zvolíte program ,,Rychlý spánek" a světlo a zvuk změní přeladí aktivitu mozku z rychlé na pomalou. Navede Vás do pomalé frekvence vědomí zvané delta a tak přirozeně usnete. Stejným způsobem dosahuje AVS přístroj i dalších účinků. Například celosvětové nejlepší AVS přístroj Laxman Basic má 56 různých programů - účinků.

Sci-fi z NASA