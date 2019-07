Růžím se říká královny květin. Právem. Jedná se o ušlechtilé květiny mnoha druhů a barev, s bohatstvím květů. Jsou nejen krásné, ale také náročné. Je třeba jim věnovat pravidelnou a správnou péči. Jen zdravé růže vám budou dělat radost po dlouhou dobu. Ke svému růstu a tvorbě květů potřebují živiny, které čerpají z půdy. Když je vyčerpají, je třeba je prostřednictvím hnojení do půdy vrátit, aby je růže mohly čerpat i nadále. Jen tak posílíte obranyschopnost růží proti nemocem a škůdcům.

Nejkrásnější růže světa

Kdo chce mít krásné a zdravé růže i na své zahrádce, měl by sáhnout po růžích Kordes. To jsou ty nejkrásnější růže světa. Většina jejich kultivarů je odolná proti padlí a černé skvrnitosti. A to je sen každého zahrádkáře.

Společnost založil roku 1887 Wilhelm Kordes, kdy vybral a dovezl nové odrůdy růží z Francie a začal s prvními pokusy o jejich křížení. Společnost má dlouholetou zkušenost, cenné zkušenosti a je stále v rukou rodiny - nyní ji vede již čtvrtá a pátá generace. Za tu dobu se zrodilo více než 500 různých odrůd růží.

Při šlechtění nových a nových odrůd se zaměřují nejen na krásné květy, ale hlavně také na odolnost vůči chorobám. Jak dokládá certifikát ADR, daří se jim to. Většina kultivarů vyšlechtěných společností Kordes nevyžaduje žádnou chemickou ochranu, a přitom odolává černé skvrnitostí i padlí.

Jaká je nabídka růží Kordes?

Jedním slovem - široká. Můžete vybírat z růží mnoha barev, velikostí květů, intenzity vůně i prostorové náročnosti. Podle typu je můžeme dělit do několika skupin.

Historické růže Kordes

Na trhu se objevily již před rokem 1867. Většinou jde o keřové růže plných květů se silnou vůní. Někdy se jim přezdívá "parkové růže". Patří mezi ně odrůdy jako Rose de Resht, Muscosa, nebo Fritz Nobis.

Keřové růže Kordes

Vyšší a robustnější růže, které dosahují výšky 120-150 cm, někdy i 2 m. Jsou mrazuvzdorné, hodí se i do kvetoucích živých plotů. Mezi odrůdy patří Alexandra - Princesse de Luxembourg, Cinderella, Flora Olomouc nebo Rosenstadt Freising.

Mnohokvěté růže Kordes

Odrůdy jako Abracadabra, Airbrush, Bordeaux, Diamant, Firebird a další dosahují výšky 60-90 cm, jsou velmi odolné vůči chorobám, pyšní se bohatými květy. Jejich výsadbu klidně můžete kombinovat s levandulí, šalvějí a jinými trvalkami.

Velkokvěté růže Kordes

Jinak se jim říká také růže čajové. Mají velké, plné květy na dlouhých stoncích. Jejich výška je 80 cm až 1 m a krásně voní. Patří sem růže Athena, Beverly, Concorde, La Perla a mnohé další.

Nemáte zahrádku? Nevadí. Královny květin se báječně vyjímají i ve váze. Kytice růží působí elegantně a prozáří celý byt.

Miniaturní růže Kordes

Narostou jen do výšky 40 cm a jsou plné drobných kvítků. Hodí se pro výsadbu do květináčů nebo truhlíků. Dařit se jim ale bude i na skalce. 5adí se do skupiny Lilliputs a patří sem Charmant, Little Sunset, Mandarin a další.

Pnoucí růže Kordes

Dosahují výšky minimálně 2 metry a dělíme je do dvou skupin. Na ty, které potřebují pro růst oporu a rostou do výšky maximálně 3 metrů (climbery), a ty, které dosahují výšky 5-8 metrů a jsou svými trny schopné zachytit se v korunách stromů (ramblery). Mezi nejznámější odrůdy patří Aloha, Amadeus, Florentina, Jasmina a další.

Plané růže Kordes

Přezdívá se jim divoké růže a poskytují domov zvířatům a ptákům. Mají spoustu šípků. Patří sem Canina, Rugosa, Carolina a další odrůdy.

Půdopokryvné růže Kordes

Nenáročné malé keřové růže, které jsou velmi odolné a bohatě kvetou. V jejich větvích mohou hnízdit ptáci. Jaké odrůdy sem patří? Alexander von Humboldt, Cubana, Innocencia, Lemon Fizz a další.