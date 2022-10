Neděle plná magie a příšer je tady. Kdo si ze Sportky odnese Halloweenský meloun?

Nejstrašidelnější den roku si brousí drápy. Kromě děsu umí nadělit i rovný milion korun.

Strašidelné kostýmy, vydlabávané dýně, koledy, svíčky a děsivé dekorace. Halloween patří mezi nejoblíbenější svátky světa a své fanoušky si našel i u nás. A zatímco někteří se na něj na jakožto americký komerční svátek dívají skrz prsty, jiní se ho nemohou dočkat.

Ať už patříte do jedné či druhé skupinky, máme důvod proč si tenhle svátek zamilovat. Sportka si během něj připravila garantovanou finanční prémii v hodnotě 1 000 000 Kč, kterou v neděli 30. října věnuje jednomu ze sázejících.

Halloween je svátek Všech svatých

Pojmenování Halloween vzniklo zkrácením anglického "All Hallows‘ Evening", tedy "Předvečer Všech svatých". Třebaže si spousta lidí myslí, že svátek pochází z USA, jeho kořeny ve skutečnosti sahají do Irska a na svém počátku sloužil jako oslava konce keltského roku a začínající zimy. Protože tehdy věřili, že v tuto magickou noc mohou živí nahlédnout do podsvětí a mrtví se smějí vrátit zpátky na zem, nechávali svým zesnulým milovaným zapálené svíčky v oknech a jídlo u prostřeného stolu.

Vyřezávání… řepy?

Ještě než se začaly vyřezávat baňaté oranžové dýně, dělaly se typické svítilny, pojmenované Jackova lucerna, z červené řepy, tuřínu nebo brambor. Dýně se staly symbolem Halloweenu až poté, co se svátek během kolonizace dostal do Ameriky.

Komerce nade vše

Kritika, že je Halloween hlavně komerčním svátkem, není zas tolik přehnaná. Hlavně v USA je po Vánocích druhým největším svátkem a místní prý každoročně utratí přes 50 miliard korun jen za halloweenské sladkosti, za celý svátek zahrnující večírky a kostýmy pak 150 miliard korun. Možná se tak není čemu divit, že si k němu někteří vypěstovali jistou averzi. Existuje i oficiální fobie z tohohle svátku, která se jmenuje samhainofóbie. My si ale myslíme, že pokud si nějakou tu dýni vyřežete a nebudete to přehánět se sladkým, je Halloween prima svátkem i časem na setkání s rodinou nebo přáteli.

