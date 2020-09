Nebankovní půjčka pro problematické klienty existuje

Problematickým klientem se v očích klasické banky stanete, ani nevíte jak. Někdy jsme chvíli v platební neschopnosti, kterou sice vyřešíme, škraloup však již máme. Jindy jde o naši nepozornost a nedůslednost, i když ne úmyslnou. Negativně můžeme dnes však působit už jen proto, že jsme majitelem restaurace. Banky sice inzerují, jak půjčují, ale opak je pravdou.

Většina z nás je teď kvůli obecné situaci s koronavirem nedůvěryhodná. Ztráta zaměstnání hrozí téměř každému a na každého podnikatele číhá krach. Opět se ukazuje, že mnohdy je jediným řešením nebankovní půjčka.

Nebankovní půjčka pro problémové klienty zní sice trochu děsivě, ale rozhodně to neznamená, že tady někdo půjčuje bez rozmyslu. Nebankovní společnosti přistupují k půjčování stejně seriózně jako klasické banky, ale chápou, že nic nepokazí jen ten, kdo nic nedělá, a pokud jsme již někdy zaškobrtli, neznamená to, že jsme se nepoučili z vlastních chyb a dostaneme se do stejné situace opakovaně. Prostě ve stylu "co bylo, to bylo" se na potenciální klienty nahlíží s důvěrou, a ne jako na někoho s cejchem hanby kvůli starým prohřeškům.

Půjčka pro problémové klienty je velice žádanou

Mnozí lidé se dostávají do bezvýchodných situací jen proto, že mají za sebou drobný škraloup. V případě dvou posuzovaných osob, třeba manžela a manželky, to může být dokonce jen problém na straně jednoho z manželů. Často ani nechceme, aby vyplul na povrch a teď jej začne řešit banka. Nebankovní instituce je v tomto směru důvěrnější a též přístupnější. Půjčky pro problémové klienty proto dostanete nejspíš právě u ní.

Jaké půjčky nás zajímají nejčastěji?

Bezúčelové

Jsou tady sice dlouhodobé půjčky v podobě hypoték či půjček na bydlení. Též třeba speciální půjčka - leasing na auto. Ve všech ostatních případech však jednoznačně preferujeme půjčky bezúčelové. Nikomu přece není nic do toho, na co půjčku potřebujeme. Navíc prokazování účelu vše prodlužuje a komplikuje.

Malé půjčky a půjčky do 100 000 Kč

Možná se vám tohle tvrzení zdá být protikladem, ono i je, avšak přesně taková je situace. Někteří klienti hledají rychlou půjčku do výplaty či jako rychlou pomoc v nouzi. Potřebujeme ji rychle, do pár minut ev. hodin. Pak je tady druhá skupina, ta potřebuje řešit půjčkou závažnější situaci či výpadek financí. Hodí se půjčka obvykle od 20 000 až do 100 000 s optimální dobou splatnosti od 12 do 84 měsíců.

Co ještě hledáme

Za samozřejmost dnes pokládáme, že jde o rychlou půjčku, online, kterou lze uzavřít i přes mobilní telefon. Optimálně kdykoliv, tedy i o víkendu. Hledáme půjčku s možností odkladu splátky a s rozumným úrokem. Jako problémový klient hledáme nebankovní půjčky bez doložení příjmů, půjčky bez registru, bez Solusu, půjčky pro dlužníky, pro studenty, nezaměstnané i maminky na mateřské či rodičovské, půjčky na ruky a půjčky ihned.