Navštivte Letní výtvarný salon současného umění v Galerii KODL

Attila Szücs, Woman is planking on a red couch, olej na plátně | Foto: Galerie Kodl

Jste sběratelé? Zajímáte se o současnou výtvarnou scénu nebo o investice do umění? Pak si nenechte ujít Letní výtvarný salon, který představuje přední soudobé umělce. Výstavu můžete zhlédnout v Galerii KODL na Národní třídě až do 30. září.

Letní výtvarný salon 2018 navazuje na úspěšný projekt z roku předchozího. Tehdy bylo hlavním cílem představit návštěvníkům Galerie KODL další kapitolu české výtvarné scény. Ambicí bylo ukázat pestrost naší mladé scény s ohledem na mimořádnou kvalitu. Současný navazující ročník, je tady jaksi "zatížen" závazkem pokračovat v tomto směru a představit milovníkům umění další skvělá díla od autorů mladé a střední generace.

Od hyperrealismu po abstrakci

V letošním ročníku této prodejní přehlídky byl k šestici českých umělců přizván Attila Szűcs, přední maďarský autor, který je zastoupen v mnoha předních veřejných i soukromých sbírkách jak v Evropě, tak v USA. Tento imaginativní malíř zaujme především silnou koncentrací a poetikou. Generačně je Szűcs blízko další výrazné postavě letošního výběru a tou je Jiří Petrbok, který se představuje stěžejními pracemi z let 1996-2015. Představitele zobrazivé malby reprezentuje v poslední době velmi vyhledávaný umělec Miro Polách. Abstrahované formy zastupuje pozoruhodná dvojice Robert Šalanda a Vladimír Véla. Za nejmladší generaci již etablovaných umělců zde vystavují Jakub Tomáš a Denisa Krausová. Vynikající tvůrci působící v Jihlavě čím dál více pronikají do povědomí sběratelů, galeristů a milovníků umění obecně.

"Současné umění je disciplína, ve které dochází ke svobodné a nenásilné konfrontaci stylů, technik a vlastně i způsobů myšlení. Jsem rád, že letošní Letní výtvarný salon vystihuje tuto rozmanitost. Seskupuje totiž vytříbená díla autorů tíhnoucí od hyperrealismu až po abstrakci. Těší mě i to, že se záběr Salonu rozšířil do zahraničí, díky čemuž si divák může zasadit současnou tvorbu do více mezinárodního kontextu," uvádí Matyáš Kodl, který Salon připravuje.

Příležitost pro sběratele

Letní výtvarný salon poskytuje také příležitost sběratelům a zájemcům o investice do umění. Ty se při stabilizovanější ekonomice považují stále častěji za výhodné. Vždyť právě sběratelé a investoři na loňských aukcích výtvarného umění v České republice utratili opět rekordní sumu. Současný odhad činí 1,4 miliardy korun, což je oproti roku 2016 asi desetiprocentní nárůst.

Pozornosti sběratelů se stále těší klasická díla 19. století, dále tradičně česká moderna, ale i poválečné umění. Na aukcích Galerie KODL se překonávají autorské rekordy u děl z 19. a 20. století, ale je třeba zdůraznit, že velice úspěšných prodejů dosáhla celá řada kvalitních současných výtvarníků, v jejichž tvorbě majitelé Galerie KODL spatřují do budoucna velký potenciál a kupní sílu. Ondřej Basjuk prodal obraz za rekordní sumu 190 tisíc korun, Martin Krajc se přiblížil rekordu. Nesmíme zapomenout na Pastu Onera, jehož obraz Madonna della Scala se na podzim vydražil za 840 tisíc korun.

