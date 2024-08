Návrat do školy: Zařízení Canyon, která udržují děti ve spojení a v bezpečí

S ubývajícím letním sluncem a sychravým podzimním větrem se rodiče i děti připravují na vzrušující cestu zpět do školních lavic. Společnost Canyon se letos snaží tento přechod usnadnit a učinit bezpečnějším díky nositelným technologiím navrženým speciálně pro naše malé studenty.

Představte si to: Skupina rozjařených dětí s batohy na ramenou, které se baví cestou do školy. Mezi nimi se mladá dívka podívá na své zápěstí, kde se v ranním světle lesknou její chytré hodinky Canyon "Sandy" KW-34. Usmívá se, protože ví, že je s kamarády a rodiče zároveň vědí, že je bezpečně na cestě do školy.

Hodinky Canyon "Sandy" KW-34 jsou víc než jen hodinky. Je to zařízení, které má dítě na zápěstí a zajišťuje rodičům informace a klid. Díky vestavěnému modulu GPS dokáže určit polohu dítěte s pozoruhodnou přesností - až na 5 metrů. Rodiče mohou sledovat, kde se jejich ratolesti nacházejí, prostřednictvím uživatelsky přívětivé aplikace Canyon Life, díky níž jim stačí jeden pohled na to, aby věděli, že je jejich dítě v bezpečí.

Model "Sandy" nabízí ještě více funkcí pro bezpečnost dětí. Je vybaven "tlačítkem alarmu" pro rychlou komunikaci s dospělými a může dokonce zasílat oznámení, když dítě opustí předem nastavenou bezpečnou oblast. Když k tomu přidáte funkce, jako je krokoměr, fotoaparát a možnost uskutečňovat a přijímat hovory, získáte funkční prostředek k zajištění bezpečnosti a konektivity v malém a pro děti vhodném provedení.

A teď si představte třídu plnou nadšených dětí, které si porovnávají svá letní dobrodružství. V rohu chlapec hrdě předvádí kamarádům svůj nový model "Tony" KW-31 od Canyon. Tohle nejsou jen hodinky - je to telefon, zábavní centrum a učební pomůcka v jednom.

"Tony" KW-31 je všestranná pomůcka určená pro děti. Díky možnosti uskutečňovat a přijímat hovory pomocí SIM karty udržuje děti ve spojení, aniž by je rozptyloval plnohodnotný smartphone. Ale to je jen začátek. Tento malý zázrak dokáže přehrávat hudbu a audioknihy z MicroSD karty, pořizovat fotografie, nahrávat hlasové zprávy, a dokonce obsahuje sedm vzdělávacích her, které bystří mladou mysl.

Jak model "Sandy" KW-34, tak model "Tony" KW-31 mají hravý design vhodný pro děti, který odolá každodenním nástrahám školního života. Jejich jednoduchá rozhraní usnadňují dětem používání, zatímco jejich rozsáhlé sady funkcí poskytují rodičům možnosti, jak udržet děti ve spojení a v bezpečí.

Koneckonců, nejlepší školní potřeby nejsou pouze ty, které zaplní jejich batoh - jsou to především ty, které nám zajistí klid na duši.