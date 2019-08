Návod: Ušetřete při předobjednání Galaxy Note10 a Note10+ až 15 tisíc!

V letošním roce chce Samsung odměnit stávající majitele modelů řady Galaxy Note za věrnost a co nejvíce jim usnadnit přechod na nejnovější modely.

Při předobjednání Galaxy Note10 a Galaxy Note10+ můžete odprodat svůj stávající funkční smartphone za aktuální výkupní cenu, ke které vám Samsung nadělí výkupní bonus. Pokud k odprodeji nabídnete jakýkoliv model řady Galaxy Note (1-9), můžete počítat s výkupním bonusem v hodnotě 5 000 Kč! V případě jiných modelů či smartphonů a tabletů jiných značek je výkupní bonus stanoven na 2 500 Kč. I tato zařízení ale musejí být při odprodeji funkční.

Co musíte pro získání slevy udělat?

Předobjednejte si Galaxy Note10 či Galaxy Note10+, a to v termínu od 7. srpna od 22.30 do 22. srpna do 23.59. Registrujte se na webu novysamsung.cz / www.novysamsung.sk, kde je třeba uvést své kontaktní údaje, bankovní účet, typ vybraného telefonu a prodejce, u kterého jste provedli předobjednávku. Termín pro registraci je stejný jako pro předobjednávky, tj. od 7. srpna od 22.30 do 22. srpna do 23.59. Po registraci na výše uvedených webových stránkách proveďte předběžné nacenění odprodeje starého zařízení. Od 19. srpna a nejpozději do 8. září je třeba na výše uvedených stránkách nahrát doklad o pořízení Galaxy Note10 či Galaxy Note10+, a to včetně IMEI nově pořízeného smartphonu. Spolu s posunem dodání 512GB verze Galaxy Note10+, která je nyní vyprodaná, bude adekvátně posunut termín pro dodání informací o novém telefonu. Stále je však nutné provést registraci do 22. srpna, a projevit tak zájem o účast v kampani. Následně proběhne svoz starého zařízení a potvrzení výkupní ceny dle jeho skutečného stavu. Vykupována jsou použitá zařízení kategorií A a nižších, akce neplatí pro zánovní přístroje. Na bankovní účet, který jste uvedli při registraci na webu novysamsung.cz / www.novysamsung.sk, bude zaslána výkupní cena smartphonu včetně výkupního bonusu.