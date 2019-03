Naučte se krasopis, jako nikdo jiný

Také obdivujete každého, kdo umí hezky psát? A co teprve nádherně vyvedené nadpisy písmem, které voní historií? Komu nebyl dán do vínku dar krasopisu, nemusí zoufat. Přihlaste se na kurz kaligrafie a letteringu.

Naučte se psát krásně

Slovo kaligrafie pochází z řeckého καλλος kallos "krása" + γραφος grafos "psaní". Zjednodušeně řečeno jde o krasopis. Patří sem jak ruční psaní dopisů, tak výtvarné umění, kde může mít vytvoření ručně psaného znaku přednost před čitelností textu.

K tomu, abyste toto umění ovládali i vy, potřebujete:

Správné kaligrafické pomůcky

Uvolněné zápěstí i předloktí

Mít pevně zafixované základní tahy psacího písma a spojování písmenek

Čas trénovat a hledat inspiraci

Trpělivost

Naučit se správně sedět

Čím začít?

Opatřete si dobré pero, inkoust, studijní předlohy a obrňte se trpělivostí. Zopakujte si zákonitosti, kterými se písmo řídí.

Existuje mnoho stylů a druhů písma. Se kterým začít? Ideálně tím gotickým. Je poměrně snadné a díky němu získáte potřebný cvik a grif. Trénink dělá mistra i v krasopisu.

Zní to složitě? Možná trochu ano. Ale nebojte se, existují kurzy, kde vás krasopisu naučí.

Kurz krasopisu a letteringu

Ruční psaní má své kouzlo. Počítače nám ovlivňují život možná víc, než si uvědomujeme. A mobily jakbysmet. Ruku na srdce. Jak je to dlouho, co jste napsali dopis nebo přáníčko rukou?

Když ho napíšete ručně, vyjadřujete tím druhému člověku úctu, je to mnohem osobnější a cennější.

Bojíte se, že to nezvládnete? Škrábete jako kocour? Nebojte se a přihlaste se na kurz. Seznámíte se s anatomií písmenka přes slovo až k větě. Zjistíte, že důležitá je i kompozice, osvojíte si propojení písma a ilustrace.

Proč se přihlásit na kurz?

Ruční krasopis je kouzelný a zábavný. Zlepšuje motoriku a naučíte se při psaní zapojovat víc svalů než dosud. Lektoři vám pomohou vytvořit úžasné ilustrace, vyrobíte si nádhernou pohlednici, naučíte se vlastní kaligrafické písmo.

Výhodou kurzu kaligrafie ve Výtvarné škole Draw Planet je přátelské prostředí, milí lektoři a také to, že po dobu kurzu vám poskytnou veškeré potřebné vybavení. Máte ho již v ceně kurzu.

Kromě krasopisu se naučíte ještě další důležitou věc, a to trpělivost. Než přijdete na správnou techniku, chvilku to potrvá. Je třeba trénovat, trénovat a trénovat. Nevzdávat se a vydržet. Výsledek bude stát za to. Uvidíte.