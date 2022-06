Nápady na City Break

Probíhající pandemie koronaviru způsobila, že každý turista hledá různé nápady, jak strávit dovolenou. Někdo preferuje delší cesty, jiný na to prostě nemá čas. Perfektní alternativa pro nerozhodné může být "city break”. Co to je a kam jít? O tom v článku níže.

Co je to city break?

Nejde o nic jiného než o alternativní nabídku pro lidi, kteří nemají čas nebo nápad na delší dovolenou. Jak název napovídá, souvisí především s rekreací a poznáváním památek v oblíbených a velkých městech. Každé z nich má celou řadu atrakcí, které stojí za návštěvu.

Tyto typy výletů mají nepochybné výhody. Především je důležité zmínit: relaxaci, bližší seznámení s historií, kulturou a uměním, ale i regionálními lahůdkami a nočním životem, který je s daným městem pulzující. Dovolená v oblíbeném velkém městě se může ukázat jako vynikající příležitost, jak strávit čas s rodinou či přáteli, i když se často stává, že se pro tento typ výletu rozhodnou single lidé. Jaká je hlavní myšlenka city break? Je to především intenzivní výlet, který vám umožní změnit okolí a nabrat sílu. Vše samozřejmě ve společnosti místních atrakcí. Kam vyrazit na city break?

Kluž

City break si můžete užít v Rumunsku. Z Česka nejsou do tohoto města přímé lety. Do Kluže můžete letět například z Krakova. Kluž je nejvíce studentské město v Rumunsku, má bohatý noční život. Kromě toho zde můžete navštívit mnoho zajímavých míst, vyzkoušet rumunskou kuchyni, prozkoumat přírodní zajímavosti v okolí. Kluž není velké město jako Bukurešť nebo Budapešť. Jeho návštěva je snadná a příjemná.

Londýn

Londýn je velmi oblíbená destinace pro víkendové pobyty. Podle nás má své pro a proti. Výhodou je fakt, že se do Londýna dostanete letadlem z Ostravy a schopnost komunikovat v angličtině. Díky bohaté síti spojů můžete vyrazit na výlet do Londýna i jen na jeden den. Nevýhodou je rozlehlost města. Pokud někoho stresují davy lidí, dopravní zácpy a jízda metrem, možná by měl začít v menším hlavním městě.

Bergamo

Jedno z nejznámějších italských měst díky nízkonákladovým aerolinkám, které tam létají léta. Malé Bergamo je ideálním místem pro vaši první zahraniční cestu a zahájení poznávání Itálie. Město má spoustu zajímavých atrakcí a skvělých restaurací. Navíc je levné a má dobré spojení s blízkým letištěm. Bergamo je ideálním místem pro city break s rodinou, přáteli i pro singles.

Vídeň

Nejstarší a největší město v Rakousku je mimořádně zajímavým místem, které má co nabídnout milovníkům historie a kultury, gurmánům a nočním sovám. Je to ideální místo pro strávení dovolené v Rakousku. Vídeňané jsou velmi hrdí na svou minulost a krásné památky, zejména ty dokumentující vládu habsburského rodu, a tato hrdost a láska je vidět na každém kroku. Většina míst, která stojí za to navštívit během vaší první návštěvy města, se nachází v Innere Stadt, což značně usnadňuje prohlídku památek. Právě v této čtvrti, která zahrnuje nejstarší část města, se nacházejí hlavní památky, galerie a muzea. Nicméně i památky vzdálené od centra města, jako je krásný zámek Schönbrunn, mají dobré spojení se zbytkem města.

Praha

Nesmíme zapomenout i na naše hlavní město, které je turistickým lákadlem pro Čechy i cizince. Snadná dostupnost autem i vlakem nebo autobusem. V Praze jsou nižší ceny než v západoevropských metropolích, krásné památky, levné ubytování. Pokud přemýšlíte, kam vyrazit na městskou dovolenou, pak je Praha tou nejlepší volbou.

Stockholm

Je to jedno z hlavních měst, které stojí za zvážení při plánování vaší první návštěvy města. Stockholm je klidné město. Má nespočet atrakcí, spoustu zelených ploch a často se tam pořádají akce pod širým nebem. Výlet do Stockholmu je oblíbený díky bohaté síti spojení mezi Švédskem a Českem. Jedinou nevýhodou jsou vysoké ceny. Ale pokud jedete jen na víkend, dá se to zvládnout s omezeným rozpočtem. Stockholm je navíc považován za bezpečné město.

Kanárské ostrovy

Pokud toužíte po city break ve velkém stylu, pak si pořiďte letenky Kanárské ostrovy. Udělejte si rychlou návštěvu jednoho z měst v oblasti Kanárských ostrovů. Pobyt ve městě vám dá příležitost spojit slunečnou odpočinkovou dovolenou se spoustou nových zážitků. Kanárské ostrovy jsou pokladnicí zajímavých vzpomínek. Pokud máte rádi kulturní dovolenou, muzea, památky, umění, pobyt v regionu Kanárských ostrovů nemůžete vzdát. Kanárské ostrovy jsou hojností, která nabízí moře možností. Bez ohledu na to, zda je váš pobyt ve městě jen víkendový nebo na celý týden, o zábavu budete mít postaráno.