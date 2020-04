Nakupujte se slevami a cashbackem. Využijte nabídky aktuálních letáků na jednom místě

Nakupovat se musí, využijte portál Tipli a budete nakupovat se slevou a navíc dostanete odměnu.

Jak funguje Tipli?

Cashback portál Tipli sdružuje velké množství e-shopů a svým uživatelům nabízí velké slevy a navíc ještě možnost získat část utracených peněz zpět. Zaujala vás tato informace? Tak se podívejte, jak je to jednoduché a už nikdy jinak nakupovat nebudete.

Slevy na portálu jsou nabízený v různých variantách. Nejčastěji se jedná o slevové kupóny v určité procentuální částce. V některých případech je však kupon na určitou částku finanční a někdy je možnost získat slevu na dopravu nebo dokonce dopravu úplně zdarma. Kromě toho ještě, jako odměnu za nákup, dostanete část svých peněz zpět. A co pro to musíte udělat? Postačí se zdarma zaregistrovat na portálu Tipli a pak už můžete jen nakupovat.

Pokud si portál dobře prohlédnete, zjistíte, že je zde zaregistrována celá řada obchodních řetězců, které jsou uspořádány podle oblastí nabízených služeb a produktů. Určitě zde objevíte i ten svůj oblíbený. Pak se jen postačí do něj, přes Tipli, přepnout a vše ostatní už znáte. Vybíráte zboží, které vkládáte do košíku. Jakmile máte vybráno, tak zaplatíte a čekáte, až vám bude zboží doručeno domů. Teď si asi říkáte, co bude s těmi penězi, které byste měli dostat zpět? Ty se brzy octnou na vašem účtu a vy je můžete využít k novým nákupům.

I letáky jsou online

Dobrá zpráva pro všechny, kdo občas nakupují podle letáků. Na portálu Tipli naleznete aktuální letáky celé řady velkých obchodních řetězců na jednom místě. Využít můžete i slevy a kupóny, které nikde nemusíte hledat.

V klidu a pohodlí domova, v kteroukoli denní či noční hodinu, si prohlížíte a porovnáváte všechny akce, které momentálně obchody i řetězce nabízejí a díky letákové hlídce vám neunikne žádná akce Tesco ani jiného řetězce. Šetříte svůj čas, který vám zbývá pro vaši rodinu. Také si v klidu plánujete jídelníček na celý týden a nakupujete na něj produkty, které jsou momentálně ve slevě. Díky cashbacku od Tipli ušetříte ještě více.

Milujete práci nebo lenošení na zahradě? Pak vás jistě potěší i slevy na produkty určené pro zahrádkáře, které nabízí OBI nebo Lidl. I tady můžete pro nákup využít cashback, který je zárukou vrácení peněz.