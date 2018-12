Nad bydlením je třeba se zamyslet včas. Vlastní už si nepořídí každý

Od roku 2016 si na celou cenu nemovitosti půjčit nemůžete. Tehdy Česká národní banka poprvé omezila takzvané stoprocentní hypotéky (LTV – loan to value). Původní kosmetické snížení, kdy banky směly od října půjčovat už jen na 95 % hodnoty nemovitosti, bylo v dubnu 2017 prohloubeno na 80 %.

I když banka ponechala 15 procentům klientů možnost dosáhnout až na 90 %, většina populace si dnes musí naspořit na pětinu hodnoty bytu nebo domu z vlastního. Pokud jde o byty v lokalitách s nízkými cenami nemovitostí (do 1 milionu korun), tak to až takový oříšek být nemusí, když si ale chcete postavit dům nebo pořídit byt ve většině krajských měst, musíte mít na kontě víc.

Je nutné mít naspořeno minimálně na čtvrtinu nemovitosti

Mladí lidé si to mnohdy neuvědomují, ale pokud chtějí mít ve 30 letech byt nebo dům, řekněme za 3 miliony, musejí mít naspořeno minimálně 600 tisíc korun. A to není málo. Jenže nepěkné vyhlídky tím nekončí. Od 1. listopadu 2016 totiž daň z převodu nemovitosti vždy platí nabyvatel - tedy kupující. Dříve tomu bylo naopak. Takže k 20 procentům vlastních prostředků přičtěte ještě čtyřprocentní daň. A ani tím to nekončí. Budete potřebovat zaplatit správní poplatky, poplatky bance, odhadci a mnoho dalších drobností. Když pak budete chtít byt nebo dům ještě hezky vybavit, jste při koupi bytu za 3 miliony na 800 tisících dřív, než se nadějete.

Dříve ještě bylo možné vše zafinancovat jiným úvěrem, například spotřebitelským nebo meziúvěrem ze stavebního spoření. To už bude dnes také těžké. ČNB totiž dala letos v říjnu bankám doporučení:

Žádný úvěr žadatele (hypotéka, spotřebitelské úvěry, kreditky, kontokorenty apod.) nesmí převýšit devítinásobek jeho čistého ročního příjmu.

Poměr všech splátek žadatele o úvěr nesmí překročit 45 % jeho měsíčního příjmu.

Tyto dvě podmínky v podstatě vyřazují z potenciálních zájemců o hypotéku ty, kteří už nějaký úvěr mají. Velmi omezující je zejména podmínka 45 % měsíčního příjmu.

Hypotéka jen pro zodpovědné střadatele

Pokud tedy chcete k bydlení ve vlastním využít hypotéku, musíte být v rozhodování o svých financích opravdu zodpovědní. Pro mladé lidi to znamená hned od začátku produktivního života, tedy od doby, kdy začnou vydělávat, dávat peníze stranou "jen na bydlení". Pokud byste chtěli dostat za deset let hypotéku na již zmíněné 3 miliony korun, počítejte s tím, že budete muset měsíčně odkládat minimálně 5 tisíc korun, a to do produktů, které mají větší výnos než spořicí účty. Zároveň nesmíte zapomenout, že vaše úvěrová historie musí být bez jediné černé kaňky v podobě pozdní splátky. Pokud už dnes víte, že budete chtít bydlet ve vlastním a že byste k dosažení tohoto cíle rádi využili hypotéku, tak si nastavte své finance co nejzodpovědněji. Pokud si na to nevěříte, využijte služeb profesionálů, kteří vám poradí, jak úspory rozumně spravovat.