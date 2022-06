Na Rentier.cz může investovat každý, kdo myslí na budoucnost

Když v roce 2016 koupil Daniel Havel první nemovitost na Masarykově náměstí v Jihlavě, kde mimo jiné sídlí i jeho platební brána ThePay.cz, začal se mu rodit v hlavě další projekt.

Online investice do nemovitostí, které budou přístupné téměř každému. Před dvěma lety začal Havlův tým na platformě pracovat a dnes již mohou investoři na Rentier.cz investovat. Za dva měsíce od spuštění je jich více než tisíc.

Investice do nemovitostí online

Daniel Havel je nejen úspěšným podnikatelem v oblasti investičních a nájemních nemovitostí, ale také velkým fanouškem fintech a e-commerce projektů. To je také jeden z důvodů, proč byl Rentier.cz od začátku koncipován jako online investiční platforma. "Lidé investují do nemovitostí, které jsou dlouhodobě obsazeny stabilními nájemci. Domy jsou výlučně v našem vlastnictví a pod naší správou. Pokud někdo zvažuje tuto investici a chce si některou nemovitost prohlédnout, rádi ji po domluvě ukážeme," vysvětluje podrobnosti Havel, který žije na Vysočině od narození. Všechny podnikatelské aktivity chce i nadále realizovat v tomto regionu. Dobře ho zná, má tu skvělé vazby a vybudované dobré jméno, na němž si celý jeho tým v Havel Real Estate zakládá.

Na Rentier.cz může investor začít již od 1 000 Kč. Investovat lze jednorázově i pravidelně bez jakéhokoli dalšího omezení. Investici lze provést během několika okamžiků i z mobilního telefonu, což učinilo 73 % dosavadních investorů. Výnosy jsou automaticky připisovány vždy první den v měsíci. Lze je reinvestovat, nebo nechat vyplatit na bankovní účet.

Investování v době vysoké inflace je nutností

Rentier.cz má nastavenu dlouhodobou konzervativní strategii a cílí na fixní výnos 4 až 8 % ročně. Například minulý týden byla do nabídky přidána nemovitost s výnosem 7 % p.a., která je stále otevřená pro další investory. Hodnotu peněz na běžném účtu snižuje inflace. "Vysoká inflace tu s námi nebude napořád. Dosáhne-li tento rok 15 % a Rentier.cz vygeneruje sedmiprocentní výnos, nepokryje to sice celou inflaci, ale pokud by člověk neučinil vůbec nic, tak mu za rok zbyde z 1 000 Kč reálně 850 Kč," dodává Daniel Havel.

Společnost Havel Real Estate financovala celý vývoj aplikace z vlastních zdrojů, není startupem závislým na provozním financování. Investice využívá výhradně na expanzi nemovitostního portfolia. Daniel Havel je spoluzakladatelem platební brány ThePay.cz, která za minulý rok zprocesovala platby v objemu 5 miliard korun pro více než 3 000 klientů.