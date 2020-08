Na krizi jsme byli připraveni, akviziční plány k ledu nepouštíme

S Pavlem Skřivánkem, zakladatelem a majitelem největší jazykové agentury ve střední a východní Evropě, o vlivu pandemie, plánech do budoucna či o tom, proč je pro jazykovou agenturu stěžejní bezpečnost.

Jak se vaší firmy dotkla koronakrize?

V souvislosti se zpomalením ekonomiky dochází obecně i ke zpomalení překladatelského odvětví. Krátkodobý úpadek se projevil i u nás, ale postupně se začínáme vracet na čísla, na která jsme zvyklí. Věřím, že přečkáme i toto nejisté období a vyplatí se nám všechny investice do zaměstnanců a do systémů, které jsme provedli v předchozích letech. Nemuseli jsme v této souvislosti sahat do úspor, ani jsme nežádali o pomoc od státu.

Změnil se nějakým způsobem typ zakázek, které si v současné době firmy objednávají?

Jednoznačně došlo k urychlení přesunu do online prostředí. Nové technologie naštěstí umožňují konsekutivní i simultánní tlumočení na dálku bez ohledu na velikost skupiny. U jazykové výuky se nám vedle online vzdělávání osvědčil také formát výuky po telefonu. U překladů jsme pak od března zaznamenali velký nárůst překladů pomocí CAT (Computer Aided Translation) nástrojů.

Přicházejí k vám nyní zákazníci z nových oborů?

Poptávka po překladech svým způsobem kopíruje vývoj ekonomiky - v odvětvích, kterým se momentálně daří, jako e-commerce, poptávka roste. Naopak dochází k úpadku poptávky primárně u automobilového průmyslu a strojírenství.

Je z vašeho pohledu pro firmu současná situace srovnatelná s krizí před 8 lety?

Krize v roce 2009 se projevila na poklesu tržeb, kdy nám zákazníci hromadně rušili hlavně jazykové kurzy. Letošní krize byla prozatím primárně o schopnosti umět se rychle přizpůsobit a plně fungovat online. Prozatím si myslím, že je brzy je srovnávat a považovat koronakrizi za ukončenou - je otázkou, jak a kde se bude pandemie dále rozšiřovat. O první vlně nicméně můžeme potvrdit, že jsme ji bez větších obtíží ustáli.

Jak jste se vypořádali s prací z domova?

Home office pro nás byl v době koronavirové krize důležitým prostředkem, díky němuž jsme zvládli ustát toto nelehké období. Za nespornou výhodu považuji, že jsme již tyto procesy měli v minulosti nastavené. Přechod na home office v náročném období tak pro nás byl o něco jednodušší a zaměstnanci netratili na efektivitě, spíše naopak.

Myslíte si, že přechod do on-line prostoru pozitivně ovlivní další vývoj vašeho oboru podnikání?

Online prostor s sebou přináší velké spektrum nástrojů, které můžeme v naší branži využívat. Ve firmě pracujeme s několika CAT nástroji, které u nás již nyní nacházejí využití zhruba v polovině případů, nejčastěji u technických překladů nebo u překladu rozsáhlé dokumentace. Překladatelství se obecně blíží k bodu zlomu, kde technologie budou nejen otázkou efektivity, ale absolutní nutností.

Jaké má jazyková agentura Skřivánek plány do budoucna?

Primárně bychom si chtěli udržet naši pozici na evropském, ale i americkém trhu, na kterém nebylo snadné se uchytit. Nedávno nám ale vyšly větší zakázky, a věřím tak, že se nám otevřou i další cesty k posílení naší pozice. Velkým tématem do budoucna pak bude zejména bezpečnost.

Proč zrovna bezpečnost hraje u jazykové agentury takovou roli?

Jedná se především o zabezpečení překladů, které jsou pro nás nejdůležitějším segmentem. Většina překladatelských agentur má k dispozici velké množství citlivých údajů. Některé z nich ale používají v rámci zjednodušení překladové stroje s otevřeným zdrojovým kódem, jako je Google Translate, čímž systému poskytují celosvětovou licenci k použití, ukládání a publikování obsahu. Důvodem je, že vývoj vlastních kvalitních nástrojů je velmi nákladný a zdlouhavý. Stejně jako následné zabezpečení údajů na cloudových úložištích. Vše se musí neustále aktualizovat a ověřovat bezpečnostními audity. A právě to je cesta, kterou my dlouhodobě razíme.

Máte v plánu dále rozšiřovat síť poboček v zahraničí?

Do budoucna určitě další pobočky plánujeme, ale primárně se budeme rozhodovat podle toho, jak se bude vyvíjet trh a konkurence na zahraničních trzích.

Zvažujete i akvizice některých konkurenčních jazykových agentur?

Dlouhodobě o akvizici přemýšlíme a jsme na to připraveni, ale také v tomto případě se jedná o strategické rozhodnutí, kde hraje velký vliv celková ekonomická situace. Zatím proto vyčkáváme