Na internetu se dnes už seznamují zástupci všech generací

Doba se mění a uvažování lidí s ní. Online svět je tu s námi už delší dobu a chodit v něm neumí jen mladá generace, velmi rychle se učí i padesátníci nebo ještě starší. Usnadňuje každodenní život, ale také zprostředkuje zajímavé kontakty. Někdy může stát i za začátkem nového vztahu, jindy seznámí lidi, kteří mají společné zájmy a je tu značný předpoklad, že by si mohli do budoucna hodně rozumět. A vlastně, proč ne? Čím víc přátel, tím lépe – a když z toho vznikne láska, neměli bychom se jí bránit…

Desítky seznamek, ale jak si z nich vlastně vybrat?

Internet je dnes už hodně široký pojem. Seznamka samozřejmě také, pestrost je zde velmi žádoucím prvkem, protože na sto lidí připadá sto chutí, jak praví jeden známý slogan. Nezáleží na věku, sexuální orientaci, oblíbených činnostech a zájmech, sociálním postavení nebo čemkoliv dalším, protože seznámit - a to poměrně snadno - se dnes může úplně kdokoliv, stačí jen chtít! Nabídka seznamek je však natolik široká, že někdy nevíme, kde začít.

A určitě by pak nebylo špatné mít na začátku dobrého rádce, který dá pár nezávislých a prověřených tipů. Přehledně si srovnat nejlepší seznamky, ujasnit si pro a proti, rozhodnout se pro portál, co vám bude nejlépe vyhovovat. Obsáhlé a současně nanejvýš neutrální hodnocení poskytne třeba srovnávač seznamek Lovino. Porovnávány jsou zde pouze weby s historií, žádní nováčci na trhu nebo seznamky, kde je registrován velmi malý počet uživatelů (a ještě méně jich je ve finále opravdu aktivních…).

Placené seznamky nabízí bezpečnost a vysokou kvalitu

Samozřejmě, můžete dát inzerát i na neplacenou seznamku a doufat v úspěch, takovému jednání nikdo a nic nebrání. Pokud ale dáte šanci placeným webům, máte také vyšší pravděpodobnost seznámení, rovnice je totiž zcela jasná. Jaké výhody nabízí seznamky, kde za členství zaplatíte oproti těm, co jsou - alespoň prvoplánově - v kategorii těch bezplatných?

Bezpečný provoz, o který se nepřetržitě stará zkušený administrátor. Pokud budete mít při používání seznamky jakýkoliv problém, stačí se mu ozvat do online chatu a vše hned vyřešit.

Falešné účty nejsou k mání aneb seznamujete se jen s reálnými lidmi. Rozhodně tu nebudou mít prostor například profily založené jen naoko a určené k lákání osobních dat nebo peněz.

Test osobnosti, který zde vyplníte, pomůže najít nejvhodnějšího partnera. Psychologie je totiž poměrně složitou vědou, ale vám bude stačit pár desítek minut na strukturovaný dotazník.

Seznámit se samozřejmě můžete na mnoha místech, ale právě internet je jedním z těch, které táhnou nejvíce zájemců. A to napříč generacemi, protože když se trochu porozhlédnete na dnešních online seznamkách, uvidíte i řadu profilů uživatelů z věkové kategorie 50 a více. Pro některé jde o mnohem jednodušší způsob seznamování než na kulturních akcích. Další velké plus je zkrátka pocit, že uživatelé internetových seznamek jdou ruku v ruce s dobou, osvojují si moderní metody a v dnešním uspěchaném světě se takříkajíc vůbec neztratí. Většina dnešních seniorů dokáže používat internet mnohem lépe, než byste možná kdy čekali - a online gramotnost rok od roku prudce narůstá. Nikdy není pozdě začít se učit a stejně tak navazovat nové a nové kontakty. Je to také o radosti ze života…

Online seznámení, offline rande

Pokud jde o seznamování, je namístě originalita. Vezměte dívku svých snů tam, kde se budete cítit dobře a kde se ona sama nebude nudit - tedy alespoň se to dá předpokládat. Rande může a nemusí dopadnout dobře, ale tady už je ve hře osud nebo faktor X. Podle představ schůzka vyjde třeba příště, teď jste se měli z něčeho poučit a okusit porážku, abyste si pak o to více vychutnali vítězství. Není třeba smutnit, protože za týden můžete klidně jít na další rande, stačí se domluvit s někým, kdo vám zrovna na online seznamce padl do oka…