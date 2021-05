"Na hlad se neumírá” - staré jemenské přísloví po 6 letech války dávno neplatí

Největší humanitární krize současnosti přivede letos k hladomoru až 16 milionů obyvatel Jemenu

Brutální válečný konflikt v zemi trvá již více než 6 let. V důsledku náletů a útoků přišly o život desetitisíce civilistů. Nepřímé dopady války však v současné chvíli dosahují ještě o mnoho větších rozměrů. Ekonomika země dále kolabuje, jemenská měna je již v podstatě bezcenná a vláda dlouhodobě selhává v zajištění potravin pro obyvatele země. Krizí jsou nejvíce ohroženy děti, na prahu kritické podvýživy je jich nyní více než 2,5 milionu.

Naseem: "Začalo to šrapnelem v mé ruce, pak jsem přišla o všechno."

Šest let zpátky byla Naseem obyčejnou studentkou posledního ročníku univerzity. Na den, kdy v Jemenu začala válka, nikdy nezapomene. "Do ruky mě zasáhl šrapnel. Ačkoliv jsem se dostala do nemocnice poměrně včas, ruku mi nakonec amputovali. Od té chvíle již nebylo nic jako dřív. Brzy jsme museli s rodinou opustit náš domov a utéct před násilím. V uprchlickém táboře žijeme již několik let. Sehnat jídlo je těžší a těžší. Můj muž každý den vstane a hledá jakoukoliv práci, díky které bychom vydělali aspoň na jídlo pro naše děti. To nejhorší, co může matka vidět, jsou její vlastní děti úpěnlivě prosící o jídlo."

Dělají maximum a snaží se sehnat obživu uprostřed války. I přesto životy Naseem a celé její rodiny v tuto chvíli plně závisí na externí pomoci humanitárních organizací, jako je například CARE.

Amran: "Mé děti se každý večer ubrečí ke spánku. To je velmi smutná náhrada ukolébavky."

"Já i celá moje rodina máme jedno jídlo denně. Zda to bylo někdy víc? Na takové dny si už ani nevzpomínám. Nejvíce se však bojím toho, že to brzy bude ještě méně. Občas jíme chleba s pepřem, abychom se zasytili a připomněli si jaké to je, když mají potraviny chuť. Naše děti hladoví a prosí o jídlo. A já jim ho jako otec nemohu dát. Dokážete si to představit?" vypráví Amran se slzami v očích.

Vyhlídky na lepší zítřky obyvatele Jemenu v dohledné době nečekají. V roce 2021 se bude situace s nejvyšší pravděpodobností rychle zhoršovat.

"Pokud neskončí tento krvelačný konflikt a pokud se nezlepší ekonomická situace v zemi, budeme bohužel svědky masového vymírání na hlad," komentuje situaci Ammar Al-Hajj, asistent komunikace organizace CARE pro oblast Jemenu. "Já a miliony lidí v zemi si nepřejeme nic jiného než obnovení pravdivosti našeho pradávného přísloví o tom, že na hlad se neumírá. Je 21. století, doba zdánlivého blahobytu, a tady nikdo neví, zda bude ještě zítra žít."

Humanitární organizace CARE pomáhá ve 14 jemenských provinciích, kde poskytuje potraviny, čistou vodu, hygienické potřeby, základní finanční výpomoc i psychosociální podporu těm, kteří ji nejvíce potřebují.

Místní zaměstnanci CARE pracují v extrémně těžkých podmínkách, aby život zachraňující pomoc dostali do těch nejvíce zasažených oblastí. Zaměřují se převážně na pomoc dětem, ženám a dívkám.

Jemenským lidem nyní můžete pomoci i vy. Připojte se a zachraňte životy.

www.balikyprozivot.cz