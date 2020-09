Na byznys na Islandu a v Dánsku musíte chytře

Dělat úspěšný byznys doma v Čechách už tolik výjimečné není. Mít centrálu v Česku a dělat byznys v severských zemích už ale není běžné ani trochu a už vůbec ne ve financích. Orka Ventures právě finanční byznys už tři roky dělá a zvládla z Čech i tak „exotický“ trh, jakým je Island.

"Jednoduše v digitalizaci. Na severu mají penetraci internetu na úrovni 90 % a v digitalizaci jsou premianti.

Pro srovnání - tady ve střední Evropě je penetrace internetu jen 69 %, i když se pořád zvyšuje," říká Ondřej Šmakal, ředitel Orka Ventures, který dál nadšeně rozsáhle povídá o digitalizaci států severní Evropy a výhodách, které to podnikání přináší. "Profitabilita fintech společností je závislá na automatizaci procesů a rozsahu dat, který do procesu vkládají."

S celkovým rozšířením internetu mezi lidi jde na severu ruku v ruce i vysoká digitalizace státní správy. Pro účely podnikání jsou zde dostupné online registry obyvatel, registry zaměstnanosti a nebo dokonce databáze pronájmů nemovitostí.

"Právě díky vysoké digitalizaci a dostupnosti dat tak jsme u nás schopni například klienta přesně identifikovat a zjistit jeho kreditní riziko, a to bez nutnosti, aby nám něco dokládal nebo někam chodil. V Dánsku máme dokonce přístup i do daňové správy, která nám o klientovi sdělí, kolik bere měsíčně. Pro ně je to úplně normální a neberou to jako Velkého bratra," konstatuje Šmakal.

Obchodní algoritmus, který posuzuje islandské i dánské klienty, společnost nastavuje v Praze, kde má tým riskařů, produktových specialistů a IT vývojářů. "Vše děláme online a vzdáleně. V jednotlivých zemích máme pouze customer service, protože islandština i dánština jsou pro nás přece jen exotické jazyky," dodává s úsměvem Ondřej Šmakal.

Zajímavá je také skladba klientů. V Česku mají o tyto produkty zájem hlavně lidé středního věku, kteří potřebují vyjít do další výplaty. "Na Islandu je to mnohem pestřejší, často se na nás obrací mladí lidé, kteří nutně potřebují nějakou technologickou novinku, typicky mobilní telefon, a tohle je pro ně nejsnazší způsob, jak se k němu dostat co nejdřív. Lidé na Islandu tím tedy neřeší přežití z měsíce na měsíc, spíš si prostě rádi dopřávají s minimem papírování," uzavírá generální ředitel Ondřej Šmakal.

Orka Ventures je fintech společnost. Sídlo má v Londýně mezi dalšími fintech dravci. Centrálu však má v Praze, odkud dobývá trhy s financemi v severní Evropě. Poskytuje spotřebitelské úvěry na Islandu pod značkou NúNú (jen za letošek téměř 92 tisíc úvěrů) a nově i v Dánsku pod značkou Brea. Dohromady už poskytla 1 milion úvěrů za 128 milionů EUR. V zimě letošního roku se mimo jiné chystá spuštění nebankovní mobilní aplikace, a ve spolupráci s Mastercard také vydání platebních karet Orka.