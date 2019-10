Na brněnský EKOFILM míří 25 snímků z 13 zemí i světové osobnosti kinematografie

Na celkem 25 filmů hned z 13 zemí, setkání s jejich tvůrci i bohatý doprovodný program v ulicích Brna se mohou těšit diváci mezinárodního filmového festivalu EKOFILM od 9. do 12. 10.

Již 45. ročník nejstaršího evropského festivalu s ekologickou tematikou letos vsadil na téma Příroda - naše dědictví. V prostorech univerzitního kina Scala, ve festivalovém Centru EKODÓM na Náměstí svobody, v Otevřené zahradě Nadace Partnerství nebo na půdě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Tady všude se druhý říjnový týden budou hledat odpovědi na otázku "Co je to česká příroda"? Jsou to lesy, louky, zahrady, parky, jezera, motýli a brouci nebo prostě půda? Pro někoho je příroda truhlík na balkoně, pro někoho nekončící les. Jak by měla vypadat příroda budoucnosti? Chceme, aby i naše děti znaly přírodu tak, jak ji známe my nebo dáme přednost zástavbě a těžbě? A co zanecháme příštím generacím?

Páteří festivalu bude pětadvacet soutěžních snímků, které vzešly z více než 150 přihlášek. V kinosálech se představí tvůrci nejen z Česka, ale i z Íránu, Austrálie, Slovinska nebo Norska. "Ocenili jsme především snahu filmařů o zpracování aktuálních témat, příklon k zobrazování pozitivních řešení a celkovou kvalitu filmů. Diváci se mohou těšit na filmy zobrazující možnosti obnovy krajiny, hledání unikátních druhů a silných filmových zážitků, které řada tvůrců přijede divákům sama představit," přibližuje letošní dramaturgii Jitka Kotrlová. Vstup na všechny projekce i další festivalové akce je po předchozí registraci na www.ekofilm.cz bez vstupného.

Vedle tuzemské i mezinárodní dramaturgie festival láká také na hvězdná jména. S osobnostmi nejen filmové branže se mohou návštěvníci nejstaršího ekologického festivalu v Evropě potkat během filmových projekcí, debat i zážitkových workshopů. Hlavní tváří festivalu se letos stal jeden z nejoceňovanějších dánských režisérů a zároveň investigativní filmař a novinář Tom Heinemann. Ten má na svém kontě 25 mezinárodních cen, což ho řadí mezi nejoceňovanější žurnalisty a režiséry. Mezi další zvučná jména patří česko-novozélandský filmový tvůrce Michael Havas, který napsal, režíroval a produkoval přes 60 filmů, z nichž mnohé získaly mezinárodní ocenění. Další zahraniční host, kterého diváci budou moci během programu potkat, je Irene Lucius, ředitelka Světového fondu na ochranu přírody (WWF) pro střední a východní Evropu.

Kromě filmových lahůdek z celého světa a setkání s jejich tvůrci nabídne EKOFILM i bohatý doprovodný program v ulicích Brna a na řadě festivalových míst moravské metropole. Organizátoři lákají i na virtuální realitu, opening koncert hudební skupiny N.O.H.A., debaty, přednášky, program pro školy a rodinný den.

Festival organizuje Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s agenturou Key promotion, Nadací Partnerství a Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity. Kompletní program nabídne web www.ekofilm.cz.