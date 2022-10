Může být vzdělávání udržitelné? Online studium šetří stromy i čas studentů

Největší česká IT společnost Unicorn pomáhá digitalizovat školství.

Věděli jste, že na výrobu každé stránky knihy se spotřebují dvě sklenice vody? Průměrná kniha tak vyjde až na 300 litrů. Digitalizace pomáhá nejen firmám, ale také školám vyměnit vzdělávací materiály za online dokumenty, ke kterým mají studenti přístup odkudkoliv, a navíc šetří přírodu.

I vzdělávání má své 4.0

Průmysl 4.0 je nastupující fenomén v průmyslovém odvětví a označuje postupnou robotizaci a automatizaci práce. Podobný koncept se nyní objevuje i ve vzdělávání, kdy se stále více odborníků shoduje na tom, že český systém potřebuje změnit, aby dokázal pružně reagovat na vývoj nových technologií. Jinými slovy by školy měly vychovávat studenty a absolventy, kteří budou mít dostatečné kompetence k tomu, aby své znalosti uplatnili v nové, vyvíjející se oblasti.

Česká IT firma Unicorn si to uvědomila už v roce 2007, kdy založila soukromou vysokou školu Unicorn University, která vyučuje IT, business a datovou analýzu, a to jak v bakalářském, tak v magisterském programu. V roce 2021 navíc získala jako první vysoká škola v Česku akreditaci na bakalářské studium plně online, a to včetně přijímacího řízení a závěrečných zkoušek.

"Písemné a ústní zkoušky, týmové projekty a podobné velké projekty, které jsou součástí hodnocení, dělají studenti online, a nemusí tak vůbec dojíždět do školy," říká Jana Švejdová, prorektorka pro pedagogiku na Unicorn University. Díky online studiu tedy studenti i učitelé snižují svou uhlíkovou stopu.

Studium odkudkoliv

Online výuka přináší ale i další výhodu. Mohou studovat třeba rodiče s malými dětmi, lidé se zaměstnáním nebo ti, kdo si nemohou dovolit každý den dojíždět. Všichni studenti mají navíc k dispozici online studijní materiály a vzdělávací kurzy, a nemusí si tak kupovat papírové učebnice.

Tyto materiály jsou pro studenty komfortnější, přehlednější a kdykoliv k dispozici. Navíc přispívají k lepšímu životnímu prostředí. Výroba papírových učebnic totiž stojí nejen dřevo a vodu, ale také elektřinu. Na jednu knihu se spotřebuje až 1500 kWh. Pro porovnání: jedna klasická žárovka v domácnosti spotřebuje za 10 hodin 1 kWh.

Digitalizace může pomoci nejen univerzitám, ale také středním nebo základním školám. Příkladem jsou digitální vzdělávací materiály Red Monster, které fungují na principu mikroučení a gamifikace. Materiály navíc splňují Rámcový vzdělávací program Ministerstva školství.

Trendy ve vzdělávání

Mikroučení je metoda, která velká témata rozdělí do několika krátkých lekcí. Gamifikace je zase technika z herního prostředí, která uživatele motivuje k lepším výsledkům. Jinými slovy jde o používání úrovní, bodů a ostatních odměn. Výsledkem je nejen méně papírových učebnic, ale i efektivnější a interaktivnější výuka, která je pro žáky atraktivní.

"V současné době máme přes 70 vzdělávacích materiálů pro české školáky - od 2. třídy až po střední školy. Naše materiály denně využívají desetitisíce studentů a stovky učitelů. Plánujeme navíc vytvořit 30 dalších kurzů se zaměřením na různé vyučovací oblasti ve školství," uvádí Jakub Haláček, výkonný ředitel nakladatelství Unicorn Publishing, které vydává Red Monster kurzy. Všechny zmíněné materiály jsou plně podporované společností Unicorn a díky tomu jsou dostupné všem.

Dalším výsledkem digitalizace jsou školní informační systémy, které ulehčují práci jak žákům, tak pedagogům. Učitelé totiž musí zvládat velké množství administrativy, jež se za poslední dva roky ještě znásobila. Školní systémy však zvládnou spoustu úkonů automaticky, zrychlují běžnou komunikaci s rodiči i žáky a usnadňují zkoušení studentů nebo vyhodnocování testů.

Příkladem je školní systém Edookit od Unicornu, který na trhu funguje už 13 let a má zhruba 350 tisíc aktivních uživatelů. "Jsme rádi, že náš systém Edookit používají stovky škol napříč Českou republikou a Německem, a že tak můžeme přispívat k digitalizaci školství," říká výkonný ředitel Edookitu Roman Vejražka ze společnosti Unicorn.

V systému mají učitelé vše dostupné na pár kliknutí. "Zbytečně se neplýtvá, protože odpadá spousta papírování. Učitelé navíc ušetří i několik hodin denně," doplňuje Vejražka. Edookit provedl průzkum mezi učiteli, který jeho slova potvrzuje. 94 % z nich řeklo, že jim Edookit usnadňuje práci.

Digitalizace dnes pomáhá ve všech odvětvích. Vzdělávání je však klíčové k prosperující společnosti. Je proto důležité umět reagovat na svět 21. století, a to nejen stylem výuky, ale i celkovým přístupem ke vzdělávání.