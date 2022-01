Mobily a počítače kralují našemu času, přírodu Češi často odsouvají na druhé místo

Nůžky mezi naším vztahem k moderním technologiím a na druhé straně k přírodě se stále více rozevírají. Češi si sice přírody váží, nicméně náš vztah s ní je spíše povrchní.

I to jsou závěry z nejnovějšího průzkumu společnosti VELUX, který byl realizován v osmi evropských zemích včetně České republiky. Češi v tomto průzkumu z 62 % přiznali, že tráví příliš času před obrazovkami svých mobilů a počítačů a mladší populace ve věku 18-34 let se k tomuto zlozvyku přiznala dokonce v 75 %. Nová studie HEAD DOWNERS 2021 uvádí, že někteří lidé stráví před obrazovkou až třetinu svého života.

Příroda se nám vzdaluje

A jak to tedy Češi mají s přírodou? 90 % populace v České republice vnímá přírodu jako důležitou a mají zájem ji chránit. Uvědomujeme si, že příroda má zásadní roli pro naše fyzické a duševní zdraví, nicméně 67 % českých respondentů uvedlo, že jim kontakt s přírodou chybí.

Navíc, 40 % Čechů odpovědělo, že v rámci běžného dne venku tráví jen 1-2 hodiny, a 15 % Čechů průměrně venku stráví dokonce méně než hodinu denně. Závěr je jednoznačný, teorii umíme, ale praxe je dosti odlišná.

Bolí vás záda a krční svaly? Pak asi máte esemeskový krk

Za nedostatečný kontakt s přírodou neseme zodpovědnost sami a zároveň si tak i přivoláváme poměrně hodně zdravotních problémů. Jedním z nich je degenerace krční páteře způsobená špatným držením těla a ohýbáním krku při používání telefonu či počítače, které de facto neustále monitorujeme. Asi už jste slyšeli o "syndromu skloněné hlavy" nebo "esemeskovém krku", který může vést až k silné bolesti krčních svalů, ramen a někdy i spodních zad.

Dnešní děti jsou na moderních technologiích závislé

Bohužel se s tímto syndromem potýkají i malé děti a mládež. "V České republice se 89 % populace domnívá, že závislost na technologiích je mezi dětmi vážný problém. Rovněž 90 % Čechů uvedlo, že dnešní generace dětí tráví venku méně času než předchozí generace. Naprostá většina respondentů pak souhlasí, že děti se musí učit většímu respektu k přírodě," přibližuje detaily z průzkumu Marek Petrík, architekt společnosti VELUX Česká republika a Slovensko.

Znalosti o přírodě máme podprůměrné

Moderní technologie přispívají k tomu, že venku trávíme stále méně času, a i když venku jsme, tak naše okolí nevnímáme, jednoduše řečeno, jsme neustále uspěchaní. V České republice jsou to pak spíše starší lidé, kteří se zastaví, aby se porozhlédli po okolí, mladší generace tak nečiní. Pouze 22 % respondentů ve věku 18-34 let potvrdilo, že pravidelně pozoruje přírodu kolem sebe, větším magnetem jsou pro ně např. displeje. A co se týče znalosti druhů stromů nebo ptáků, tak tam jsou naše znalosti podprůměrné. Pouze 46 % Čechů umí např. vyjmenovat pět různých druhů ptáků a jen 31 % si vzpomene na pět různých druhů stromů.