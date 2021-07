Mobilní operátoři přecházejí na biometrické ověřování identity

I mobilní operátoři musí inovovat, aby udrželi krok se svými zákazníky. Těm už dávno nestačí neomezené volání a smsky. Stále populárnější je používání nejrůznějších aplikací. V pandemii si zvykli sjednávat vše bezkontaktně a z domova, kdykoliv se jim to hodí. S tím musejí operátoři počítat. Jak ale na dálku ověřují identitu nového klienta?

Sklon zákazníků vše vyřídit online potvrzuje i Jan Měřinský z firmy Plus4U Mobile. "Místo budování poboček pracujeme na tomto způsobu objednávání. Je to pro nás levnější a my můžeme snížit ceny," vysvětluje. To přináší ale také výzvu v podobě ověřování identity zákazníků. "Předcházíme tak podvodům a pracným dohledáváním dlužníků. Musím přiznat, že pokusů o podvody bývají ročně i stovky.

Poznej svého klienta

Řešení nalezl Plus4U Mobile v nástroji idGuard, aplikaci pro biometrické ověření identity od společnosti Unicorn. "idGuard ověří vaši skutečnou identitu jednoduše, rychle a hlavně bezpečně a potřebujete k tomu jen občanský průkaz a chytrý telefon," vysvětluje Pavel Horák z Unicornu. Pracuje se špičkovou biometrií a dokáže porovnat doklad s osobou s naprostou přesností a téměř v reálném čase či maximálně do dvou minut. Tím urychluje procesy KYC (Know Your Customer, Poznej svého klienta) a minimalizuje riziko fraudu. "Nemusíte čekat, až vaše doklady někdo zpracuje," dodává Horák. idGuard do ověřovacího procesu zapojuje Liveness test, který zamezuje identifikaci třeba s nastrčenou fotografií. Toto řešení naprosto vyhovuje požadavkům Plus4U Mobile.

Biometrie a otázky pro právníky

Třešničkou na dortu je podle Měřinského zajištění pravidel na ochranu osobních údajů. idGuard funguje v souladu se zákonem AML (253/2008 Sb.) a díky němu odpadly Plus4U Mobile komplikace při předávání SIM karet nebo přístrojů. "Ty tam jsou diskuze s právníky, jestli můžeme vyžadovat občanské průkazy. idGuard jsme zavedli jako povinný pro pronájem mobilních zařízení, které poskytujeme přes obchod Mamut.cz. A testujeme ho i na objednávkách mobilních tarifů," říká.





Bezpečně i ekologicky

Přínosem biometrie jsou také ekologičtější varianty komunikace, upozorňuje Jan Vavřík z tiskového oddělení O2. "A samozřejmě aspekt víceúrovňové bezpečnosti, která přitom zachovává vlastnosti podpisu na papíru. Zákazník může svou identitu ověřit pomocí scanu či fotky občanského průkazu. Snímek odešle s vlastní selfie fotografií skrze aplikaci Moje O2. Shoda je ověřena díky liveness check nástroji. Ten snižuje pravděpodobnost spoofingových pokusů a míru falešných akceptací," vysvětluje. Potvrzuje také, že během pandemie ukázaly tyto nástroje obrovský přínos při nutném omezení fyzických kontaktů.

Řešení pro budoucnost

Vodafone využívá biometrii k ověření klienta na úrovni uživatel - koncové zařízení a pak i pro vstup do aplikace Vodafone. "Ověřený klient vstoupí do aplikace a může pak provádět jak servisní úkony, tak navýšení balíčků služeb a podobně," vysvětluje Kateřina Šantorová z oddělení externí komunikace. Vodafone pracuje na tom, aby s pomocí biometrie bylo možné ověřovat zákazníky online. I T-Mobile sleduje dění v oblasti. "Vyhodnocujeme několik možnosti uplatnění těchto technologií v praxi, blíže je nemůžeme specifikovat," uvedla Kateřina Mikesková, specialistka vztahů s veřejností. Jisté je, že o biometrických nástrojích v oblasti telekomunikací uslyšíme v budoucnosti velmi často.