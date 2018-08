Mléko do škol patří!

Nový školní rok se pomalu blíží a my bychom rodičům, ale i představitelům škol rádi představili novinky, které přinese projekt Mléko do škol.

Mléko do škol v ČR funguje už od roku 1999. Jeho cílem je zlepšit stravovací návyky dětí, aby si zvykly pravidelně konzumovat mléko a mléčné výrobky, což přispěje ke zlepšení jejich zdraví a snížení obezity.

Ještě předloni u nás odebíralo mléko a mléčné produkty přibližně 300 tisíc žáků, ve školním roce 2017/18 se do projektu zapojilo již přes 900 tisíc školáků základních a středních škol. Zájem o tento projekt výrazně vzrostl po jeho začlenění pod jeden společný rámec s oblíbeným projektem Ovoce a zelenina do škol, a hlavně díky tomu, že žáci od předchozího školního roku začali dostávat konzumní mléko a neochucené mléčné výrobky zdarma, a to mnohdy v bio kvalitě. V rámci zachování pestrosti v nabídce zůstaly i výrobky ochucené, na ty si ale školáci už musí přispívat.

V novém školním roce bude projekt fungovat stejně, zapojit se však mohou jen žáci základních škol. Budování zdravých návyků se ukazuje jako smysluplnější u dětí ze ZŠ.

Od září dojde k rozšíření sortimentu o další produkty. Přibude nová kategorie mléčných výrobků s obsahem bílkovin nad 5,6 procent - což je skyr, mléčný výrobek podobný hustému jogurtu, nebo sýr řeckého typu. Konzumní mléko bude nově členěno podle jeho tučnosti na polotučné a plnotučné, které bude dotované vyšší částkou.

Součástí projektu budou i nadále doprovodná vzdělávací opatření: exkurze na farmy, ochutnávky výrobků, školní soutěže a vzdělávací akce, které jsou pro děti také zcela zdarma.

Nejste ještě do projektu zapojeni? Dozvěděli byste se rádi více o tom, na co má vaše dítě ve škole nárok? Státní zemědělský intervenční fond, který má projekt na starosti, vám rád poskytne veškeré potřebné informace. Více se dočtete zde.