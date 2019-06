Místo ukládání peněz pod polštář raději zkuste spořicí účet s pěkným úrokem

Investiční nebo termínované finanční produkty za účelem spoření, anebo obyčejná papírová obálka doma v šuplíku. Každý z nás odkládá peníze do rezervy po svém a málokdo k tomu využívá klasický spořicí účet. Tedy alespoň prozatím. Doba mizivého úročení je minulostí a momentálně najdete na trhu i banku, kde vám její spořicí účet nabídne úrok 1,5 % a bez dalších závazků.

Kvůli nízkým úrokům nedávaly dlouho spořicí účty smysl, což dokládají i čísla. V červenci 2018 leželo dle ČNB 38 % úspor českých domácností na běžných účtech. Zhruba ¼ úspor měli Češi v penzijních a investičních fondech, desetinu ve stavebních spořeních. Na spořicí účty připadlo asi 18 % všech úspor. Časy se ale mění. Poté, co Česká národní banka v průběhu roku 2018 několikrát zvýšila úrokové sazby, banky postupně reagují a spořicí účty jsou na vzestupu.

Kde najít nejlepší spořicí účet?

Úroky zvýšilo více bank. Otázkou tedy je, jak vybrat nejvýhodnější spořicí účet. Atraktivní úrok signalizující výhodný spořicí účet kalkulačka sice odhalí, ale pouhé číslo není vše.

Často platí, že když narazíte na zajímavé zhodnocení, zjistíte, že pro vyšší sazbu musíte splnit bankou nastavené podmínky. Třeba povinnost pravidelné měsíční příchozí platby nebo sjednání dalších produktů. Vyšší úrok také může platit jen pár měsíců.

Při hledání nejvýhodnějšího spořicího účtu pomohou i různé srovnávače, ve kterých najdete přehledně, co vás zajímá. Ať už chcete znát aktuální stav, nebo historický vývoj: Třeba to, který spořicí účet byl nejlepší v roce 2018 a jak si spořicí účty stojí ve vzájemném srovnání.

Výhodné podmínky nabízí spořicí účet od Hello bank!

Jedny z nejlepších podmínek nabízí dlouhodobě od podzimu 2018 spořicí účet od Hello bank! Ostatně posuďte sami: Úrok na Hello spoření činí 1,5 % ročně pro částky do 300 000 Kč. A co je nejdůležitější - dosáhnete na něj bez splnění jakýchkoli dalších podmínek. Hello spořicí účet srovnání se zbytkem trhu jistě zvládne na výbornou - takto vysoké zhodnocení bez dalších závazků totiž jinde jen těžko seženete.

Založení online a peníze k dispozici kdykoli

A pokud se ptáte, jak funguje spořicí účet od Hello bank!, pak to je opravdu snadné. Založíte si ho online z pohodlí domova. Peníze na účtu jsou vaše, přesunout si je můžete kdykoli, kam chcete. Hned a bez čekání - na rozdíl třeba od termínovaných vkladů, kde musíte své úspory nechat ležet alespoň rok nebo dva.

V porovnání s ostatními spořicími produkty je obecně spořicí účet flexibilnější. Můžete ho tak mít jako rychlou finanční rezervu nebo třeba využívat spořicí účet pro děti, kde jim budete střádat úspory do budoucna.