Milionové štěstí českého seniora! Tiket Sportky proměnil muže v loterního milionáře

Loterie jej odměnila vysokou výhrou už podruhé. Miliony přinesla vlastní čísla.

Takový dárek sedmdesátník z Olomouckého kraje jistě nečekal, a to i přesto, že je hráčem tělem i duší. Sportka se mu před časem odvděčila částkou 1 139 780 Kč, i tak ale prý zůstal úplně v klidu.

Jak nám výherce v budově Sazky, kde se zastavil, aby probral detaily převzetí výhry, řekl, sází pravidelně už zhruba půl století. Královnou pro něj byla, je a bude Sportka, a to nejen proto, že je k českým sázejícím opravdu štědrá.

Vyhrál už podruhé

"Sportku hraji v podstatě od začátku, co se začala losovat, a od té doby jsem ještě nestačil přestat," zavzpomínal s úsměvem na tváři senior. A hned dodal, co ho u nejoblíbenější hry Čechů drží. Jsou to nejen opravdu časté výhry, které oznamují moderátoři slosování, ale také částka 80 tisíc korun, kterou před časem inkasoval.

Právě proto, že je už na vyhrávání zvyklý, ho ani 1,1 milionu korun, co trefil teď, v podstatě nerozhodilo. To ale neznamená, že se o svoji sázenku po nákupu nebál. "Mám strach pokaždé, když si tiket koupím, je to pro mě už takový rituál," řekl výherce.

Milionový tiket z trafiky

Sedmdesátník nám dále prozradil, že si vstupenku do slosování Sportky zakoupil ve své oblíbené trafice. Na tiket zaškrtal jen vlastní čísla a nezapomněl ani na doplňkovku. A bylo to právě první pořadí Šance, co mu přihrálo milionovou výhru.

Muž se o svém štěstí dozvěděl krátce po slosování, když si svůj tiket kontroloval přes internetové stránky Sazky. Poté, co čísla zadal ještě několikrát a ujistil se, že to tentokrát opravdu vyšlo, se šel o radostnou zprávu podělit s manželkou. "Nikomu jinému jsme ale o výhře zatím neřekli, dokonce ani našim třem dětem," tajnůstkářsky se usmíval senior.

Co si za výhru pořídí, zatím muž neví. Jedno je ale jisté už teď, sázet ani v budoucnu rozhodně nepřestane. "Krásné částky jsem ve Sportce vyhrál už dvakrát, proč by to nemohlo vyjít třeba i potřetí nebo počtvrté?" S těmito slovy se s námi klikař z Olomouckého kraje rozloučil. A nám nezbývá než se těšit, až ho v milionářské místnosti výherců přivítáme znovu.

Chtěli byste se do milionářské místnosti také podívat? Od vstupu do ní jste pouhých šest čísel daleko, a když to dneska večer vyjde ve Sportce, budete si moct už velmi brzy užívat desítky milionů.

Zajistěte si tiket do dnešního slosování na tomto odkazu.

18+ | Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.