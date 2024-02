Meridian robotický systém - Revoluční dojicí systém pro moderní farmy

Vítejte v éře revoluce v dojení dojnic! Budoucnosti dojení zvířat, kde efektivita, spolehlivost a komfort, jdou ruku v ruce. Firma Milkservis s.r.o. přináší inovativní technologii, která mění způsob, jakým se staráte o svá zvířata. Představujeme vám Meridian robotický systém, navržený firmou Lemmer Fullwood.

Srdcem Meridian systému jsou roboti M2erlin od společnosti Fullwood JOZ, kteří jsou díky pokročilému softwaru a senzorům schopni přesně a citlivě podojit každou dojnici, přičemž zajišťují optimální komfort a zdraví vašich zvířat. S jejich pomocí se dojicí proces stává nejen efektivním, ale také zároveň šetrným k zvířatům. To znamená vyšší produkci a zdravější zvířata.

Jeden operátor, nekonečné možností.

Tento inovativní systém dojení je navržen tak, aby farmářům poskytl maximální efektivitu a pohodlí pří dojení jejich stád. Každá farma je jedinečná a potřebuje tak individuální přístup. Meridian robotický systém je navržen s ohledem na flexibilitu a možnost personalizace. Jeho jedinečnost spočívá v tom, že na rozdíl od tradičních metod dojení vyžaduje pouze jednoho operátora k obsluze. To znamená, že jediná osoba může zvládnout dojení celého stáda, a tím získat čas a zdroje pro další důležité úkoly na farmě.

Náplň práce operátora Meridian systému je přesně definována a optimalizována pro co nejefektivnější provoz. Začíná přivedením dojnic do Meridianu, kdy operátor nažene dojnice do čekárny před dojením. Potom pouze pečlivě dohlíží na průběh samotného dojení, s jistotou, že každé zvíře je podojeno s maximální péčí a efektivitou.

Ale to není vše! Díky chytře navrženému časovému plánu mezi jednotlivými skupinami dojnic, má operátor dostatek času na další důležité úkoly. Může se tak věnovat činnostem, jako je čištění napáječek, úpravě postýlek nebo krmení a péči o telata. Díky Meridian robotickému systému se tak zvyšuje produktivita farmy a snižují se náklady na další odborný personál.

Získejte náskok díky Meridianu

S Meridianem získáte nejen konkurenční výhodu na trhu, ale také zlepšíte efektivitu pracovní doby, snížíte náklady a hlavně zvýšíte welfare zvířat a jejich celkovou pohodu. Všechny výše zmíněné faktory, jsou klíčem k prosperitě a vám pomohou dosáhnout kýženého úspěchu. Nečekejte a připravte svou farmu na budoucnost s Meridian systémem ještě dnes. Osvoboďte se od rutiny a uvolněte potenciál vaší farmy. Kontaktujte nás ještě dnes a začněte cestu k efektivnějšímu a komfortnějšímu dojení dojnic. Budoucnost dojení je tady.

Pro více informací navštivte naše webové stránky: www.milk-servis.cz