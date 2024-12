„Mám maminku, která ztrácí paměť, je to pro mě velmi zajímavé.“

Investice do vodíkových technologií není jen cesta k zajímavému zhodnocení financí, ale i možnost ovlivnit budoucnost celospolečenského zdraví a ekologie. Prostřednictvím H2 Invest mají nyní čeští investoři možnost podpořit rozvoj jedné z nejprogresivnějších technologií současnosti – vodíku v oblasti MedTech a HealthTech.

H2 Invest nabízí investice od 50 tisíc korun s pevnou úrokovou sazbou 11 % p.a. na dva roky a bonusovým úrokem 3 % za první měsíc, vyplaceným do 30 dnů od investice. Pro tříleté investice garantuje roční výnos 10 %. "Nejenže máme více nových zákazníků, partnerů i investorů, ale schválení prospektu Českou národní bankou nám otevřelo dveře k dalším projektům," říká David Maršálek, prezident H2 Global Group. "Rostoucí zájem dokazuje, že stále více lidí chce podpořit svou i společenskou budoucnost."

Jak to vypadá v praxi? Například, pokud investor vloží 100 tisíc korun, ročně se mu jeho vklad zhodnotí částkou 10 tisíc korun, celkově tak za tři roky zpátky dostane 130 tisíc korun. Při investici půl milionu je ale konečná částka už 650 tisíc, investor tedy vydělá 150 tisíc korun za tři roky.

My jsme vodík

H2 Global Group je světovým lídrem v poskytování komplexních vodíkových řešení v oblasti medtech a healthtech. Jako jediná firma na světě vyrábí vlastní generátory vodíku, vodíkovou balenou vodu a doplňky stravy pod značkou H2 Vibe. Dlouhodobým cílem společnosti je schválení vodíku jako medicinálního plynu, aby mohl být využíván v celém spektru léčebné péče v ČR i zahraničí. "Naše společnost se opírá o špičkový výzkum a vývoj a spolupracuje s předními odborníky, kteří identifikují projekty s nejvyšším potenciálem," říká ředitel H2 Invest Martin Frais.

Investory oslovuje především široký potenciál vodíkových technologií. Stávající investor Michal Markučka se zajímá o budoucnost vodíku v různých odvětvích: "O vodíku jsem slýchával hlavně v automotive, ale nyní jsem nadšený i z využití ve farmacii. Myslím, že to má budoucnost."

Podpora výzkumu, patenty i expanze

"Společnost H2 Global Group již čtvrtý rok v řadě udržuje exponenciální meziroční růst tržeb," upřesňuje investiční ředitel Frais. "Po úspěšném vstupu do světa vodíkové mobility, energetiky, jsme získali schválení na využití vodíku ve veterině, aktuálně jsme před další výzvou, a to registrací využití vodíku pro léčbu Alzheimerovy nemoci." To oslovilo Stanislavu Svobodovou, která má s touto nemocí osobní zkušenost. "Mám maminku, která ztrácí paměť, a je to pro mě velmi zajímavé."

Jitka Boková, která vnímá investici jako součást diverzifikace, dodává: "Není to tak vysoká částka, o které by se nedalo uvažovat v rámci rozložení financí. Pokud se investice osvědčí, budu uvažovat o dlouhodobější a vyšší investici."

"Posouváme se mílovými kroky a s naším týmem chystáme expanzi na zahraniční trhy a celosvětové schválení našich patentů, které jsou v oblasti prevence a léčby demence a dalších kognitivních poškození," dodává Martin Frais. Proč tedy investovat s H2 Invest? "Vodíkové technologie slibují nejen zisk, ale také inovaci a změnu v přístupu k energetice a zdraví - investici, která může mít hlubší dopad na jednotlivce i celou společnost."