Malé půjčky získáte i bez registru. Pozor ale dejte na to, kde si půjčujete!

Máte záznam v registru dlužníků a obáváte se, že vám už nikdo nikdy nepůjčí? Obavy hoďte stranou, i se záznamem lze získat úvěr. Dopředu ale zapomeňte na bankovní půjčky. Vybírat budete moci jen z nabídky nebankovních poskytovatelů, a i ta je omezena. Proč a jak vybrat malou půjčku bez registru?

Záznam v registru může mít kdekdo. Není však záznam jako záznam, pokud jste si už v minulosti sjednali půjčku a řádně ji splatili, pak jsou o vás v registru uvedeny jen samé pozitivní informace. Jestliže ale dlužíte dodavateli energií nebo nesplácíte své úvěry včas, čekejte v registru negativní záznam, který vám další zadlužování může výrazně znepříjemnit.

Dejte si pozor, kde si půjčujete

I do banky můžete zajít s negativním záznamem v registru, avšak už dopředu si buďte jisti, že odejdete nejspíš s nepořízenou. Půjčky bez registru totiž nejsou doménou ani všech nebankovních společností, natož bank. Přesto u některých institucí je lze získat.

Najdete-li společnost, která poskytuje úvěry s benevolentnějšími podmínkami, pak ale rozhodně nejásejte a nesjednávejte první, co se vám namane. Poskytovatel si vaši osobu v registru sice neprolustruje, ale vy byste si ho měli proklepnout, a to velmi důkladně.

Čím více shovívavější podmínky získáte, tím více budete platit. A rozhodně nejen až v situaci, kdy se dostanete do neschopnosti splácet. Poskytovatel svou laskavost promítne do RPSN i do úroků z prodlení a sankcí.

I benevolentní podmínky mají své meze

V dnešní internetové době není těžké ověřit si férovost poskytovatele. Na internetu si lze přečíst recenze a zapojit se do online diskuzí. Navíc se můžete o společnosti informovat u svých známých a přátel a zeptat se jich na zkušenosti.

Rozhodně ale nedávejte jen na "cizí" a věřte i svému selskému rozumu. Pokud se vám něco na finančním ústavu nezdá, jděte raději o dům dál. Jestliže tak narazíte na velmi lákavou, avšak zároveň pofiderní nabídku, pak raději zbystřete.

Typickým příkladem mohou být rychlé půjčky pro každého bez registru a bez dokládání příjmů. Ty by vás totiž naopak mohly dostat do velkých finančních problémů. I benevolentnost musí mít své meze a poskytovatel si ze zákona musí ověřit úvěruschopnost každého žadatele.

Bez registru a zdarma, i to je možné

Bez registru by měly být vždy nabízeny jen malé půjčky. Na stotisícový úvěr tak zapomeňte. Pár tisíc korun ale bez lustrování vaší osoby snadno sjednáte, navíc můžete i bez registru získat první půjčku zdarma. Ta v současné době představuje nejlákavější nabídku nebankovních společností.

Nehledejte v tom žádný háček. První půjčka je pro nové klienty opravdu bezúročná, zaplatíte pouze poplatek za sjednání. Za jakýkoliv další úvěr od stejného poskytovatele si ale už zaplatíte.