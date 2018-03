Magická síla čisté zillertalské vody

V rakouském Zillertalu voda vyvěrá z tisíce pramenů, slévá se do potoků a říček, vytváří nádherné scenerie vodopádů. Přináší obrovskou sílu, kterou lze přetvořit do elektrické energie, a stéká do nádherných jezer nabízejících mnoho a mnoho způsobů letního vyžití. Tento článek je součástí speciálního projektu připraveného ve spolupráci s Rakouskou národní turistickou centrálou Österreich Werbung.

Komerční projet - Voda je základem života, zvláště pak ta průzračně čistá, stékající z hor daleko od průmyslových oblastí, rušných silnic a dalších zdrojů znečistění. Taková je i voda v Zillertalu. Má tisíce podob i využití. Pohoří Zillertalské Alpy se rozkládá na hranici Rakouska a Itálie, kde tvoří součást hlavního hřebene Východních Alp. Základem zdejších masivů je tmavá rula obklopená vrstvami břidlice s příměsí minerálů, které jsou přítomné i ve zdejší vodě, pocházející z osmdesáti pěti ledovců, z dešťů i z tisíců pramenů vyvěrajících z nitra horských velikánů. Léto v Rakousku Ve spolupráci s Rakouskou národní turistickou centrálou Österreich Werbung jsme pro vás připravili speciál, který Vás zve do letních Zillertalských Alp. Další tipy na příjemně strávený čas v této oblasti naleznete zde >> Čistá voda je také nedílnou součástí zdejšího vysokohorského přírodního parku Zillertalské Alpy, rozkládajícího se na 422 kilometrech čtverečních, a plní zde mnoho funkcí. Je zdrojem života a krásy zdejší přírody, skýtající všechny vegetační a výškové stupně centrálních Alp, slévá se do potoků, říček a řek, vytváří jedinečné vodopády. Ty lákají turisty z celé Evropy, jsou inspirací umělců, ale mají i léčebné účinky. Zvláštní pozornost si zaslouží především Krimmelské vodopády, ležící na hranicích Tyrolska a Salcburska. Jsou největší svého druhu v Evropě a páté největší na světě. Voda v nich se řítí přes tři úrovně do hloubky 385 metrů a její jemně, elektricky nabité částice zlepšují funkci plic a posilují imunitní systém. Unikátem prohlášeným za přírodní památku jsou pak především vodopády Schraubenfälle, které jsou součástí pěší turistické trasy po vodopádech. Ta doplňuje fascinující podívanou o zážitky z pohledu na hluboké kotliny, přírodní kamenné mosty, jeskyně, soutěsky i ledovce. Oblast Zillertal byla pojmenována podle řeky Ziller, které vévodí zdejší největší přehrada Schlegeisspeicher. Ta v létě nabádá k odpočinku i k celé řadě sportovních a zábavních aktivit. 7 fotografií Pozvánka do letních Zillertalských Alp Na své si v Zillertalu přijdou především milovníci vodních sportů. Zatímco divoké vody řek lákají spíše k adrenalinem prosyceným jízdám na kanoích, raftech či speciálních nafukovacích "duších" (tubing), rozlehlá a podstatně klidnější vodní plocha přehrady zve k plavání, vodním hrátkám či k projížďkám na loďkách, surfech nebo v poslední době populárních paddleboardech, tedy plovoucích prknech s pádly. V divokých říčkách, uprostřed jezera či v klidnějších zátokách si pak přijdou na své i příznivci rybolovu. Nahromaděná síla zdejší vody má však i čistě praktické využití, díky systému podzemních štol na navazujících technologií je její energie přeměňována na elektrickou, na které je člověk dnes tolik závislý. Těžko si však představit ekologičtější způsob výroby elektřiny bez jakýchkoliv rušivých vlivů a bez zatížení přírody.

autor: red | 19. 3. 2018

