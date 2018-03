Má schopnost vidět druhým do hlavy. Je to prokletí, nebo dar?

Uvěřitelná fikce, anebo se ten příběh doopravdy stal? Autor říká: „Jakákoliv shoda se skutečnými postavami a jejich životními příběhy je náhodná.“

Již na konci března komentátor a glosátor serveru Aktuálně.cz Martin Fendrych v nakladatelství Práh vydává svou nejnovější knihu Šaman. Šaman je člověk s výjimečným nadáním. Ví, co si většina lidí myslí. Dokonce víc - může se jim dostat do hlavy, navštívit je. Pokud ho do sebe pustí. Podobný dar měl jeho dědeček i jeho matka. Šaman se o své schopnosti dozví jako desetiletý kluk.

Jeho otec za komunistů pracuje jako vysoko postavený estébák. Po revoluci se z něj stane úspěšný podnikatel. Matka zemře, když je šamanovi dvanáct. Chlapec hraje závodně tenis a má neskutečnou schopnost anticipace; ví, kam soupeř míč zahraje. Mohl by se stát úspěšným, špičkovým hráčem, má něco, co jiní nemají, náskok. Ale on čím dál víc tuší, že jeho dar má ještě jiný smysl než jen hrát tenis.

Otec by syna, jeho mozek, jeho schopnost vidět do lidí, rád získal pro Státní bezpečnost. Nepodaří se mu to. Šaman v osmnácti odejde na kolej a živí se jako tenisový trenér. Ožení se, má dceru, ale manželství se mu rozpadne. Jeho žena taky chce, aby svého neobyčejného daru využil, aby ho nezahazoval, ale zpeněžil. Sama maluje obrazy, je ambiciózní, po revoluci odejde i s dcerou do Ameriky.

Šaman zůstane sám, trénuje v Mnichově tenis, učí anticipaci a hledá smysl života. Proč tu je. Proč vidí lidem do hlavy. Začne léčit. Stává se z něj šaman. Pomalu objevuje, jak může své schopnosti využít. A platí za to.

Vzdá se cesty špičkového tenisového hráče, ustoupí své manželce a nechá ji odejít i s dcerou do Ameriky, čímž svou dceru, kterou miluje, ztratí. Stará se o svou starou macechu, která ho jako kluka nikdy neměla ráda, ale která nemá kam jinam jít. Léčí lidi, má zvláštní schopnost předat jim svou energii, ale platí za to svým vlastním zdravím. Přesto v tom všem nachází ten správný smysl života. A v lásce se svou o dvacet let mladší přítelkyní.

Martin Fendrych (nar. 1957) je výraznou osobností veřejného života. Za komunismu se aktivně podílel na vytváření nezávislé kultury. Po převratu se stal mluvčím federálního ministra vnitra, poté pět let působil jako náměstek Jana Rumla na českém vnitru. Po odchodu z politiky řídil týdeník Respekt. Dnes se živí jako komentátor a glosátor serveru Aktuálně.cz.

Více informací na www.prah.cz.