Loučeňské fotbalové slavnosti

Fotbal vznikl v Anglii a je nejrozšířenějším sportem na světě. Prvenství hraní této hry v České republice drží na Loučeni. Zámek Loučeň proto oslavě tohoto výročí a fotbalu samotnému věnuje celý víkend. Slavnosti fotbalu proběhnou 14. - 15.dubna.

Hru do Čech přivezla jeho Jasnost princ Erich Thurn Taxis, nejstarší syn loučeňského knížepána Alexandra. Ten se zajímal o všechno nové a moderní. Studovat odešel do Cambridge, a tam se mu zalíbila míčová hra, kterou hráli spolužáci, tedy fotbal. Sám se stal aktivním hráčem. Do Čech si sebou vzal anglické vychovatele, a také vybavení na fotbal.

Z počátku si jen tak kopali v zámeckém parku, přidávali se místní, když pak již v roce 1893 založili první fotbalový klub v Čechách dnešní FK Loučeň 1893, tehdy se jmenovali SK Loučeň. Na začátku bylo těžké najít soupeře. První utkání se odehrálo 18. dubna 1893 v Praze na Císařské louce a soupeřem byl sportovní klub pražských Němců Regatta.

Letos tedy oslaví nejstarší fotbalový klub v Čechách sto dvacáté páté výročí. Turnaj zahájí čestným výkopem současná hlava rodiny Thurn Taxis, princ Viktor.



"Zámkem návštěvníky po oba dny provede osobně princ Erich a zavzpomíná jak fotbal v Čechách zakládal. V parku bude připraveno fotbalové hřiště na původním místě a několik ukázkových utkání. Pro ty, kteří si budou chtít vyzkoušet své fotbalové dovednosti bude připraveno několik soutěží," uvádí Kateřina Šrámková, jednatelka zámku Loučeň. "Vrcholem slavností bude přímý přenos ČT 4 SPORT fotbalového utkání FK Loučeň 1893 proti TJ Pátek na hřišti ve Štítě. Akce je organizována společně s FK Loučeň 1893 a ve spolupráci s FAČR," dodává Kateřina Šrámková.

Více informací včetně podrobného programu naleznete na www.zamekloucen.cz