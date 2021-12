Michael Flatley chystá na rok 2022 velkolepé turné Lord of the Dance mapující 25 let této slavné irské taneční skupiny na světových pódiích.

Od své premiéry v roce 1996 vystupovali Lord of the Dance ve více než tisícovce arén a divadel v šesti desítkách různých zemí na pěti světových kontinentech. Shlédlo je přes 60 milionů diváků, čímž se zařadili mezi nejúspěšnější taneční představení historie.

Flatley se nyní chystá tuto megaúspěšnou show dále vylepšit a doplnit o nejmodernější technologie, aby dokázala ještě lépe přitáhnout a nadchnout i nové generace fanoušků a obdivovatelů. Tanečníci v průběhu jediné show předvádějí neuvěřitelných 150.000 stepů! Lord of the Dance popsal deník Los Angeles Times jako "ukázkovou a velkolepou podívanou", která přenáší diváky do mýtických míst a uchvacuje jejich srdce propojením ladného pohybu s precizně synchronizovanými tanečními čísly a uměleckou scénografii s pyrotechnickými efekty.

Cesta k Lord of the Dance započala Flatelyho obrovským úspěchem na Eurovizi v roce 1994 a snem o vytvoření největší a nejúžasnější irské taneční show všech dob, a završila se v Lord of the Dance , kteří jsou zhmotněním jeho kréda "Nic není nemožné. Následuj svůj sen."

Lord of the Dance od té doby sbírají jedno ocenění za druhým a trhají rekordy v návštěvnosti. Fenomenální show Michaela Flatleyho nejen že představila #IrskýTanec celému světu, ona doslova katapultovala tuto uměleckou formu do hvězdných výšin k dosud nevídanému globálnímu uznání a hlavně hluboko do srdcí a mysli diváků po celé zeměkouli.

Flatleyho Lord of the Dance oslňují publikum jedinečnou kombinací energií sršícího irského tance, originální hudby, pohádkového příběhu a smyslnosti. Tajemství jejich obrovského úspěchu tkví v tom, že oslovují diváky po celém světě bez ohledu na věk, pohlaví, jazyk nebo kulturní zázemí. Tato nadčasovost a univerzální přitažlivost činí z Lord of the Dance jeden ze zázraků moderního světa, mýtus, živoucí legendu…

Zbrusu nová taneční čísla, dokonalé vizuální technologie i zvuk, efektní světelný park, překrásné kostýmy, nová hudba skladatele Gerarda Fahyho a 40 nejtalentovanějších mladých umělců z celého světa pod přímou režijní taktovkou tanečního génia Michaela Flatleyho - to jsou Lord of the Dance 2022.

Sám Flatley k tomu dodává: "Nemůžu se dočkat, až se Lord of the Dance vrátí v roce 2022 na evropská pódia. Mám pocit, že je to nejdůležitější turné v naší 25leté historii! Umění je nepostradatelně. Doufám, že lidem pomůžeme pozvednout náladu a vrátíme jim úsměv do tváří … ".

Jakmile jednou zažijete Lord of the Dance , už nikdy se v irském tanci nespokojíte s ničím menším.

Turné 2022 - Česká republika:

26.2. Brno || 27.2. Ostrava || 1.3. Pardubice || 2.3. Karlovy Vary || 3.3. České Budějovice || 5.3. Praha || 6.3. Liberec

Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal a Ticketmaster.

Websites: www.jvclassics.cz www.lordofthedance.com

Facebook: @jvclassics, @MichaelFlatleysLordoftheDance

Twitter: @LordOfTheDance

Instagram: @lotdofficial

YouTube: michaelflatley