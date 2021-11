Liftor: Start-up, který učí manažery pracovat vestoje

Zamysleli jste se někdy nad tím, kolik času strávíte vsedě? Stejnou otázku si před dvěma lety položili i tři mladí podnikatelé Ondřej, Pavel a Vašek a došli k tomu, že je to více než devět hodin denně. Rozhodli se to změnit a začali vyrábět polohovací stoly pro práci v různých pozicích.

"Na začátku všeho byla bolavá záda jedné mé kolegyně," říká Pavel Petr, jednatel firmy Liftor, na otázku, co bylo tím prvním impulsem k založení značky Liftor. "Na veletrhu technologických novinek jsme poprvé zaregistrovali něco, co nám hned na první pohled přišlo jako skvělý nápad, jak tento problém vyřešit," dodává. Polohovací stůl, který bylo možné nastavit do různých výšek a úrovní a přizpůsobit ho své práci a činnosti. "Chtěli jsme tomu nápadu ale přidat nějakou větší hodnotu, ruční práci, lidskost a řemeslo. Chtěli jsme mít možnost vyrobit sobě a lidem okolo nás stůl na míru, a to takový, na němž bude znát, že za ním stojí člověk, a nejen stroj," vypráví Ondřej Jirovec většinový společník značky.

Stolní deska na míru a do druhého dne

Rozhodli se tedy zkombinovat technologii a tradiční řemeslo, lidskou práci, dřevo a desky stolu vyrábět přímo v České republice. "Nechtěli jsme se stát jen přeprodejcem cizího zboží, chtěli jsme dát stolům větší autentičnost, individualitu, a to bez vlastní truhlárny nešlo. Letos na jaře jsme rozjeli výrobu a otevřeli truhlárnu Liftor," vypráví Vašek Ortinský, třetí z tria majitelů firmy. "Díky vlastní truhlárně máme možnost vyrobit zákazníkovi desku stolu do druhého dne, což vedle rozměru na míru považujeme za další přidanou hodnotu."

Úspěch se dostavil okamžitě. "Poptávka po našich stolech byla od prvního dne tak vysoká, že již dva měsíce po rozjezdu výroby v České republice se nám podařilo expandovat na Slovensko a vzápětí i na polský trh. Do konce roku nás čeká ještě jedna země a příští rok máme v plánu vstoupit hned na čtyři další trhy," nastiňuje vizi firmy do budoucna Ondřej Jirovec.

Do firmy i do domácí kanceláře

Polohovací stoly Liftor jsou unikátní právě tím, že se dřevěná deska stolu vyrábí na míru a ručně, nejde tedy o masovou velkovýrobu. "V tuhle chvíli nabízíme hned několik dekorů dřeva a také různé barvy zvedacích nohou stolu. Každý si tak může vybrat a nechat vyrobit stůl podle svého vkusu i ladění interiéru," říká Pavel Petr. Mezi klienty Liftoru patří individuální zákazníci, kteří si stoly této značky vybavují své pracovny, ale také velké firmy, kterým záleží na zdraví svých zaměstnanců.

Sezení je novodobé kouření

Misí Liftoru není jen "prodat polohovatelný stůl", ale také šířit osvětu v oblasti zdravého přístupu k práci i celému životu. Proto nabízí i řadu ergonomických pomůcek, jako je aktivní židle, balanční podložka nebo polohovatelný držák na monitor. Nabídka polohovacích stolů se rozšířila také o zvedací stůl pro děti, kutily nebo třeba PC gamery. Do budoucna se chtějí zakladatelé zaměřit na rozšíření nabídky dekorů, stolní desky z masivu a celkově rozšiřovat nabídku vlastních výrobků, které zapadnou do filozofie Liftoru. "Sedíme více, než je zdrávo. Ze sezení se stává novodobé kouření, a stejně tak je dlouhodobé sezení škodlivé. Sami na sobě cítíme, že když v rámci pracovní doby kombinujeme stoj, sed a polosed, pracuje se nám lépe a jsme mnohem výkonnější. Zkuste to i vy," dodává na závěr Ondřej Jirovec.