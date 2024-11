LG startuje dlouhodobou spolupráci se vzdělávacím programem Recyklohraní.

Společnost LG Electronics rozšířila svou ekologickou osvětu o vzdělávací program Recyklohraní.

Předání finančního daru na podporu dětských exkurzí do recyklačního závodu (13.11.2024) | Foto: komerční článek

Společnost LG Electronics se dlouhodobě angažuje v podpoře recyklace e-odpadu formou zpětného odběru a recyklace starých elektronických zařízení po nákupu na LG.cz, kterou realizuje ve spolupráci se společností Asekol. Nyní tyto aktivity rozšířila i na oblast osvěty o recyklaci skrze partnerství se školním vzdělávacím programem Recyklohraní, organizovaným pod záštitou MŠMT České republiky.

V rámci prvního společného projektu LG finančně podpořilo exkurzi tří pražských škol do jihlavského recyklačního závodu Enviropol. Děti z vybraných škol z Prahy 9 tak dostanou příležitost na vlastní oči vidět, jak probíhá proces recyklace elektroodpadu; jako první exkurzi absolvovali žáci Střední odborné školy - Centra odborné přípravy a Gymnázia, sídlící na ulici Poděbradská. V Enviropolu exkurze pojímají interaktivně; děti v průběhu těchto akcí prostřednictvím pestrých aktivit, soutěží a ukázek skutečného zpracování elektroodpadu získávají praktické znalosti o důležitosti recyklace a o tom, jak správně nakládat s odpadem. Učí se, jak se recyklované materiály znovu vracejí do oběhu a jak se stávají součástí nových výrobků.

Partnerství s Recyklohraním je v souladu s hodnotami společnosti LG Electronics, které vyzdvihují zodpovědný přístup pro budoucnost skrze inovace a udržitelnost. To v praxi obnáší nejenom vývoj a produkci inovativních zařízení šetrných k přírodě jak z hlediska použitých materiálů, tak spotřeby energií, ale také snahu předat veřejnosti poselství, proč jsou tyto hodnoty důležité.

"Jsem velice rád, že Recyklohraní naši nabídku spolupráce přijalo. Letošní pilotní projekt na podporu dětských osvětových exkurzí o recyklaci je začátek společné cesty a my v LG se už těšíme na další společné aktivity v příštím roce, které již dostávají jasné obrysy," řekl Jongwoo Hong, prezident LG Electronics pro Česko a Slovensko. "Chceme dětem ukázat, co recyklování je a proč je důležité. Když se každé z nich naučí, že vyřazená elektronika patří do koloběhu recyklace a že je potřeba šetřit elektřinou i vodou, přispějí tak společně s naší pomocí k ochraně prostředí, ve kterém žijeme, a k udržitelnější budoucnosti pro nás všechny."

LG Electronics pomáhá šířit osvětu nejen v oblasti recyklování, ale sdílí také svůj odborný vhled v rámci odvětví, ve kterých působí. Letos se stala briliantovým partnerem sympozia Greenway, které spojuje profesionály z oboru z řad projektantů, dodavatelů, výrobců a provozovatelů technických zařízení budov. Zástupci oddělení AirSolution zde dostali možnost vést odbornou prezentaci na téma ekologického chlazení a vytápění budov - společnost kromě produktových novinek a informací o jejich pozitivním vlivu na snížení ekologické stopy nastínila i svůj pohled na budoucnost celého odvětví.