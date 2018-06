Léto s EA Hotels je plné zážitků!

Vydejte se do některého z EA Hotels a užijte si letní dny podle svých představ. Široká nabídka služeb těchto hotelů uspokojí jak milovníky klidu a relaxace, tak i sportovní a adrenalinové nadšence. Na své si zkrátka přijde každý a o dobré jídlo a pití není v EA Hotels nikdy nouze!

Chcete strávit volný čas na příjemném místě? Hledáte romantické nebo rodinné ubytování pro sebe nebo své blízké? Vydejte se ve dvou nebo s celou rodinou do Českého ráje, na Lipno, Sečskou přehradu, Šumavu, Vysočinu nebo do Karlových Varů, Hradce Králové, Senohrab, Prahy. Tam všude vám EA Hotels nabízí speciální nabídky zážitkových pobytů. Můžete relaxovat nebo sportovat, záleží na vás, co si budete přát.

My vám doporučujeme:

EA Horský hotel Hájenka & EA Apartmány na Filipce na Šumavě

Šumava nabízí jedinečné podmínky k prožití dovolené plné zážitků. Je ideálním místem pro všechny, kteří si přejí dovolenou v nedotčené přírodě s čistým vzduchem, mezi lesy a čirými jezery. EA Horský hotel Hájenka a EA Aparmány Na Filipce jsou od sebe vzdáleny necelých 400 metrů a nachází se ve Filipově Huti, která je částí obce Modrava. Pokud se nevydáte na výlet a zůstanete na hotelu, můžete ochutnat výbornou kuchyni, užít si wellness centrum s fitness koutkem a děti jistě potěší venkovní dětské hřiště.

EA Zámecký hotel Hrubá Skála v Českém ráji

Český ráj je ideálním místem pro všechny generace. Zamiluje si ho každý, kdo má rád nádhernou přírodu, skalní města s vyhlídkami, romantická údolí a koupání v rybníku. K předním symbolům Českého ráje patří Zámek Hrubá Skála. Přímo v jeho prostorách EA Hotels provozuje čtyřhvězdičkový EA Zámecký hotel Hrubá Skála, který nabízí stylové ubytování, restauraci a unikátní wellness centrum s relaxačním prostorem přímo ve Skalním městě.

EA Hotel Kraskov na Sečské přehradě

Wellness centrum s finskou saunou, pára, odpočinková zóna, masáže, kosmetika, whirlpool, vnitřní bazén, venkovní bazén, fitness koutek, venkovní posilovna pro dospělé, dva tenisové kurty, outdoorové a indoorové hřiště na nohejbal, volejbal, florbal, basketbal, badminton, beach volejbal, pétanque, kulečník, dětské hřiště, horolezecká stěna, minigolf, venkovní kuželky, bowling, půjčovna kol a loděk… Při výčtu služeb EA Hotelu Kraskov, není potřeba uvádět víc důvodů k návštěvě tohoto místa.

Na www.eahotels.cz najdete mnohem víc nápadů, jak si užít příjemné letní dny. Denně jsou pro vás připraveny také speciální akční pobytové nabídky.