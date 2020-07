Letní potravinová sbírka Tesco pomáhá lidem v nouzi

Potravinová sbírka probíhá ve všech prodejnách po celé republice až do konce prázdnin.

Společnost Tesco se rozhodla v reakci na současnou situaci, kdy mnoho rodin i jednotlivců z důvodu pandemie muselo čelit nelehkému osudu a ocitlo se v nouzi, uspořádat letní potravinovou sbírku. Ta potrvá až do konce srpna ve všech prodejnách Tesco napříč celou republikou. Tato velká komunitní akce v ČR navazuje na mimořádný potravinový dar v hodnotě 4 500 000 Kč, které Tesco poskytlo potravinovým bankám v průběhu dubna-května 2020, aby rychle pomohlo překlenout kritické období v mnohých rodinách. Nyní společnost vyzývá zákazníky, aby se také zapojili do pomoci lidem v blízkém okolí. Zákazníci mohou darovat trvanlivé potraviny na speciální sběrná místa za pokladnami v obchodech.

Pandemie koronaviru si vybírá svou daň. Třetině domácností v ČR za pandemie klesly příjmy. Nejohroženější skupinou jsou pak zejména senioři, matky samoživitelky a mladé rodiny. Právě těmto lidem jsou určeny trvanlivé potraviny z probíhající sbírky. Rekordně dlouhá sbírka potravin probíhá od 19. června do konce srpna ve všech prodejnách Tesco v České republice. Vzhledem k současným bezpečnostním opatřením a délce období, po které bude sbírka probíhat, je sbírka koncipována jako bezobslužná. To znamená, že darované potraviny nebudou přebírat dobrovolníci, ale zákazníci je mohou odkládat na speciálních sběrných místech za pokladnami. Všichni zákazníci se mohou zapojit například tak, že v rámci svých běžných nákupů přidají do nákupního košíku i trvanlivé potraviny, které pomohou lidem v nouzi. Doporučenými potravinovými dary jsou například rýže, těstoviny, mouka, cukr, olej, džemy, zavařeniny, instantní polévky, čaj nebo káva.

Potravinová sbírka Tesco probíhá v přímé spolupráci s regionálními potravinovými bankami, které zajišťují potravinovou pomoc pro více než 700 místních charitativních a dobročinných organizací po celé České republice, které pomáhají například opuštěným seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v krizi, lidem bez domova či lidem s psychickým nebo tělesným postižením. Potravinové banky v této době registrují více než desetiprocentní nárůst žadatelů o potravinovou pomoc, jedná se především o seniory a mladé rodiny. Všechny darované potraviny v rámci sbírky jsou vždy předány místním potravinovým bankám a následně přerozděleny mezi ty, kteří to nejvíce potřebují.

Tesco nadále pokračuje v každodenním darování potravinových přebytků potřebným. Od vypuknutí pandemie v březnu darovalo Tesco lidem v nouzi více než 205 tun potravinových přebytků, což odpovídá zhruba 480 000 porcí jídla. V uplynulém roce navíc darovalo potravinovým bankám přes 1 188 tun potravin, což představuje přes 2,7 milionů porcí jídla pro lidi v nouzi.

Veškeré informace o letní potravinové sbírce Tesco najdete na webových stránkách: https://itesco.cz/sbirka-potravin/.