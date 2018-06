Laserové bludiště či virtuální realita. Veletrh vědy letos nabídne návštěvníkům zdarma 100 expozic

Začátek června se v Praze už po čtvrté ponese ve znamení nespočtu novinek ze světa vědy.

Od 7. do 9. 6. 2018 představí Veletrh vědy, největší populárně naučná akce svého druhu v ČR, rekordní počet expozic, laboratoří či zajímavostí z oblasti přírodních, technických, humanitních i společenských oborů. Organizátorem akce je Akademie věd ČR, která letos pozvala na devět desítek vystavovatelů a návštěvníkům zdarma nabídne sto různorodých expozic. Dějištěm akce se stane největší veletržní areál v Praze - Výstaviště PVA EXPO Letňany.

Součástí Veletrhu vědy jsou každoročně také interaktivní expozice pro děti i dospělé. Zájemci si mohou vyzkoušet experimenty, zasoutěžit si nebo otestovat své schopnosti ve vědeckých dílnách. Malí i velcí mohou procvičit své orientační smysly v laserovém bludišti nebo zkusit práci ve fotokomoře či reprodukci uměleckých děl. Ti, co se nebojí výšek, jistě ocení virtuální realitu věrně simulující pocit pilotů. A ti, co se raději drží při zemi, mohou zavítat do virtuální pracovny Antonína Holého, kde vznikal lék proti HIV.

Největší stánek veletrhu bude patřit Fyzikálnímu ústavu AV ČR. Kromě zmiňovaného bludiště nabídne návštěvníkům i Dům nanohrůzy, či zážitek v podobě virtuálního pohledu sto metrů pod zemský povrch. Ústav pro českou literaturu AV ČR potěší milovníky záhad a mystifikací, zaměří se totiž na nejznámější literární padělky a podvrhy od nejstarších dob až po současnost. Nabídne navíc i možnost vyzkoušet psaní starodávným písmem. Milovníci historie se mohou už teď těšit na jedinečnou virtuální návštěvu středověkého města Slaný. Do již neexistujících míst je zavede Archeologický ústav AV ČR, Praha.

Program veletrhu je pestrý a bohatý, a aby lidé mohli v mezičase návštěvy nabrat trochu síly a energie na další expozice, připravili si pro ně organizátoři i tzv. "oázu klidu" s čtecí i odpočívací zónou.

Veletrh vědy je názorná i hmatatelná ukázka toho, jak se naše společnost díky skvělé práci nejen českých vědců neustále vyvíjí, zdokonaluje a mění. Zajímá-li vás věda, nebo naopak, chcete-li se o ní dozvědět více, nezapomeňte se od 7. do 9. června 2018 zastavit v Letňanech.

www.veletrhvedy.cz