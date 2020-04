Lahodné espresso si teď připravíte i doma pomocí mobilní aplikace

Příprava espressa v domácím prostředí je velkou výzvou a originálním koníčkem, který si zamilujete od prvního šálku. Přemýšlíte nad tím, že se vzdáte svého ranního espressa proto, že nechcete vstávat o hodinu dříve a vážit cestu do oblíbené kavárny na druhém konci města? To je skutečné dilema pro každého opravdového milovníka kávy.

Naštěstí nemusíte činit velká životní rozhodnutí. Existuje totiž kávovar, díky kterému jednoduše připravíte svůj oblíbený nápoj v pohodlí svého domova nebo v kanceláři. Káva bude chutnat tak, jako by vám ji naservíroval nejlepší barista ve městě. Co je na tom skvělé? Že si ji připravíte ve vlastní kuchyni nejen tradičním způsobem, ale nově i pomocí mobilní aplikace.

Na kávovaru záleží

Na trhu domácích kávovarů je mnoho přístrojů různých konstrukcí, kvality a ceny. Jak se neztratit v této džungli a vybrat ten pravý stroj? V první řadě bude záležet na kávě jakou máte rádi. Pokud se ve vašem kávomlýnku lesknou olejem pokrytá téměř zuhelnatělá zrna, bude asi vcelku jedno jaký stroj si pořídíte. Jste-li milovníkem světle až středně pražené kvalitní výběrové kávy, budete muset výběru věnovat velkou pozornost.

Kávovar, na kterém můžete úspěšně připravit výběrovou kávu, nebude zrovna levnou záležitostí. Bude vás provázet mnoho let a špatná volba by vás mohla o to více mrzet. Jaký kávovar tedy vybrat, když se v této oblasti příliš nevyznáte? První volbou kávových nadšenců po celém světě je kávovar La Marzocco, který dokáže z kávy dostat maximum chuti. Zaručí vám tak mimořádný degustační zážitek kdykoliv během dne.

Tradice ověřená těmi nejlepšími

Společnost La Marzocco byla založena v roce 1927 v prosluněné Florencii a přinesla světu mnoho patentů, které dodnes využívají všichni výrobci strojů na přípravu kávy. Díky technologické pokročilosti a kvalitě si stroje La Marzocco oblíbili zejména baristi, kteří se rozhodli připravovat výběrovou kávu. V 90. letech s touto značkou spojil své jméno dnes celosvětově proslulý řetězec Starbucks.

Profesionální kvalita bez kompromisů

Profesionální kávovary pro domácí použití začala firma vyrábět teprve nedávno. Toužíte-li tedy po špičkové novince mezi stroji na přípravu kávy, La Marzocco pro vás může být to pravé ořechové. Vzhledem k tomu, že jsou kávovary této značky sestavovány ručně z těch nejkvalitnějších komponentů na trhu, rozhodně neprohloupíte, pokud se rozhodnete pořídit si jednoho pomocníka do vaší kuchyně. Bude vám sloužit mnoho let bez ztráty kvality připravených nápojů.

Jak připravit lahodné espresso?

Opravdu skvělé espresso nepřipravíte, aniž byste si kávu nepomleli těsně před jeho přípravou. Neobejdete se tak nejen bez kvalitního kávovaru, ale také vhodného kávomlýnku. A co tedy stroj La Marzocco obsahuje? Samozřejmostí je rotační čerpadlo, nerezový dvojitý bojler se samostatným ohřevem a saturovanou hlavou, a profesionální parní tryska. Všechny tyto komponenty zajistí, že váš kávovar bude pracovat tak, jak má - čerpadlo stabilizuje tlak a průtok, bojler a saturovaná hlava zajistí bezkonkurenční teplotní stabilitu a pomocí trysky si našleháte mléčnou mikropěnu pro latte art. Neméně podstatný je i ergonomický design.

Potrpíte-li si na technologické vychytávky, určitě vás bude zajímat, že kávovary La Marzocco mají připojení k internetu přes wifi (tzv. IoT). Pomocí existujících aplikací pro android a ios tak můžete kávovar ovládat přes svůj mobil. Díky aplikaci můžete nastavit mnoho parametrů přístroje, či ho na dálku vypnout či zapnout.

Sami uvidíte, že připravit v domácím prostředí kávu, jako z té nejlepší kavárny ve městě, nebude s přístrojem La Marzocco nijak složité. Nebude to trvat dlouho a vy brzy okouzlíte kolegy, přátele, rodinu (i sebe) svým baristickým uměním.